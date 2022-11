Els millors panettones del 2022 estan a Barcelona

El concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya 2022 ha reconegut dos pastissers de Barcelona com els millors en les modalitats normal i de xocolata. Daniel Jordà, de la pastisseria Panes Creativos, ha rebut el màxim reconeixement en la primera categoria, mentre que Eric Ortuño, de la Pastisseria l'Atelier, en la segona.



És l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona qui organitza el concurs i qui ha fet l'entrega dels premis, a la Fira de Barcelona, on s'està celebrant el Fòrum Gastronòmic de Barcelona entre el 7 i el 9 de novembre.



No és la primera vegada que els pastissers de la ciutat comtal copsen els elogis en aquest format però, els darrers anys, els premis havien marxat a altres localitats de Catalunya. La darrera edició del 2021, a la pastisseria Dolç de Sant Cugat del Vallès, amb Yann Duytsche, en la categoria normal; i a la pastisseria Cal Jan de Torredembarra, en la de xocolata, amb Rafel Aguilera.