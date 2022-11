Es presenta la Guia de digitalització de micros i petits cellers

Aquest dijous 10 de novembre a les 10.30 del matí es presentarà allaque ha elaborat el Consell Comarcal de l’Alt Penedès juntament amb elAquesta guia posa en relleu els resultats d’un projecte que, mitjançant diferents assessoraments en l’àmbit digital a petits cellers, ha arribat a una sèrie de conclusions extrapolables a altres empreses del sector vitivinícola en el seu procés de transició digital, així com l’estratègia per a la digitalització del sector.En aquesta jornada es presentaran diferents experiències de cellers de l'Alt Penedès que han format part d'un projecte del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per poder millorar el seu grau de digitalització. Un projevte que forma part del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona.A l’acte hi intervindran Cristina De la Cruz, Consellera Comarcal d’Empresa i Ocupació i Productes de la Terra del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; el President del Consell Comarcal, Xavier Lluch, el Clúster Manager d’INNOVI, Eloi Montcada i el Tinent d’Alcalde de l’àrea de Desenvolupament econòmic i projecció exterior de l’Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort. A l’acte també hi participaran alguns dels consultors i cellers participants en el projecte. Aquest acte és obert i cal inscripció prèvia a través del web www.innovi.cat