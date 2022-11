La Festa del Vi de Gandesa tanca edició amb més de 13.000 degustacions i 10.000 assistents

Gandesa va tancar diumenge la seva 35a edició de la Festa del Vi-Mostra de Vins de la Terra Alta amb una gran afluència de públic i una alta valoració per part dels assistents, però sobretot dels 23 cellers presents a la fira. Així, de les edicions que han durat tres dies (divendres, dissabte i diumenge), la d’enguany ha batut tots els rècords no només de visitants, sinó de copes de vi venudes i nombre de degustacions.



Malgrat que les xifres d’enguany són inferiors a les de 2021, s’ha de tenir en compte que la passada edició va coincidir amb el pont de Tots Sants i, per tant, la festa es va perllongar un dia més. Un cop efectuat el recompte per part de la Comissió Organitzadora, durant el cap de setmana es van vendre prop de 2.000 copes de vi i es van servir un total de 13.335 degustacions. Tot això suposa, pel cap baix, una assistència de prop de 10.000 persones, la procedència de les quals va ser majoritàriament de les 4 comarques de l’Ebre, en especial el Baix Ebre i Montsià, a banda de la mateixa comarca de la Terra Alta. També van destacar els procedents de la resta de les comarques tarragonines i del Baix Aragó.



Pel que fa al popular dinar de La Clotxa, es van servir unes 700 racions. Respecte a la Nit de les Garnatxes Blanques, hi van assistir 405 persones que van poder degustar 27 referències de vins de 17 cellers de la DO Terra Alta, tot maridat amb 25 plats servits pel restaurant d’Ulldecona, l’Antic Molí, guardonat amb una Estrella Michelin.



De l’edició d’enguany, cal destacar també la gran acceptació que va tenir la zona de menjar, batejada com Gastroàrea, instal·lada al Pati de les Escoles Velles, on es van servir tapes, punxadetes i dolços típics de la comarca i que, per primer cop, va servir de complement per a les degustacions de vins. Tots els cellers presents a la Mostra de Vins han fet una alta valoració de l’edició del passat cap de setmana, no només pel nombre d’assistents, sobretot joves, sinó també perquè la majoria tenien una arrelada cultura i experiència vinícola.



També han destacat les dades de facturació en la venda i l’acceptació de nous productes com ara els vermuts, els vins naturals i els elaborats amb el mètode ancestral.



Per a l’alcalde de Gandesa, Carles Luz, “enguany hem demostrat, una vegada més, que la Festa del Vi suposa el principal i més destacat esdeveniment per promocionar arreu els vins de la Terra Alta. Ens avalen 35 anys al darrere i milers de persones que es desplacen expressament a Gandesa per tastar els nostres vins. I tots els cellers participants també ho valoren de la mateixa manera”. Luz ha afegit que la festa té la capacitat de barrejar l’aire més popular i festiu amb el caràcter més tècnic i professional d’un públic que s’interessa cada cop més pels vins de la comarca i en valora la seua qualitat.