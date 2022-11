Pel jurat del concurs CSWWC, aquest és el millor cava del món

El cavalíder mundial de vins escumosos de qualitat, ha estat premiat per segon any consecutiu amb els premis National i Regional Champion al prestigiós concurs internacional, celebrat a Londres, valorant-lo així com el millor escumós d’Espanya i millor cava del món, respectivament.A més a més, Cordón Negro també ha estat guardonat per tercer any consecutiu amb una medalla d’Or en aquest reconegut certamen, fundat per l’influent crític Tom Stevenson, considerat el major expert en escumosos a nivell mundial. Així mateix, el cava Carta Nevada Medium Dry Magnum ha estat premiat amb una medalla de Plata.Es tracta d’una gran fita pel cava més internacional de, que també ha estat premiat aquest any amb una medalla d’Or i la qualificació “Best Of Show Retail Market” a l’afamat concurs internacional Mundus Vini, entre molts altres premis. Aquests reconeixements demostren, un altre cop, la gran qualitat dels caves de Freixenet i l’esforç i talent dels equips que els elaboren.The Champagne & Sparkling Wine World Championships, celebrat al Regne Unit, és un dels més prestigiosos certàmens vinícoles del mon i compta amb un jurat format pel Tom Stevenson, fundador i president de la competició i àmpliament considerat el major expert en escumosos a nivell mundial; Essi Avellan MW i Simon Stockton.és un cava lleuger format per un cupatge amb les tres varietats tradicionals del Penedès. És un escumós afruitat de color groc pàl·lid amb tons verdosos i brillant. Destaquen lles aromes de fruita verda amb lleugers matisos de fruita tropical madura, fons cítrics i d’herbes fresques.