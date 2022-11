Surt a la venda “Tocat per l’Est”, un vi solidari per Ucraïna

Un vi solidari d’edició limitada aacaba de posar-se a la venda per recaptar fons per Ucraïna. Es tracta d’un vi monovarietal de garnatxa fet amb raïms del poble de, i el 100% de les vendes està destinat a l’organització d’ajuda humanitària Rebel Volunteers situada a la regió deal sud d’Ucraïna.Darrerament ens arriben notícies sobre els talls d’aigua i d’electricitat a la capital ucraïnesa de Kíiv i a altres punts del país, causats pels atacs de Rússia a diverses infrastructures clau. Però la regió de Mykolaiv fa mesos que es trobadegut a un atac intencionat de les tropes russes que va destruir les canonades que abasteixen la ciutat i que es considera una violació de la llei humanitària internacional. Des de llavors els seus habitants s’han hagut d’abastir d’aigua i d’altres productes de primera necessitat a través de les organitzaciones d’ajuda humanitària.La zona del sud d’Ucraïna on es troba Mykolaiv, i de fet tota l’àrea d’influència del mar Negre és on es concentra la major part de les vinyes i cellers del país, un sector que abans de la invasió russa es trobava en creixement i comptava amb una producció superior al Piemonte a Itàlia o al Languedoc a França. Malauradament aquesta zona entre Odessa i Crimea no no només és estratègica pels seus sòls fèrtils i el cultiu de la vinya sinó també pels interessos militars de Rússia. Kherson ha estat ocupada per Rússia des de fa mesos ja que d’ella en depèn, la qual fou annexada per Rússia ja a l’any 2014. Des de l’ocupació, Mykolaiv ha rebut un gran nombre de desplaçats de Kherson i s’ha convertit també en un objectiu estratègic pel seu important port.El viés un vi de garatge elaborat l’any 2019 pel periodista de vinscom a part d’una sèrie de micro-vinificacions experimentals sota la marca. Durant la verema d’aquell any una parella d’amics de Mykolaiv, la Vlada i el Serguei van visitar-lo al Priorat i van col·laborar trepitjant els raïms de garnatxa amb els peus, tal i com es feia de manera tradicional. Actualment, la Vlada, el Serguei, la seva filla de 6 anys i els seus pares són tots refugiats fora d’Ucraïna.L'organització Rebel Volunteers basada a Mikolaiv fou impulsada per un grup d’amics de professions diverses que van haver d’abandonar els seus negocis després de l’agressió de Rússia. Un d’ells és el Georgiy, la família del qual és propietària d’un celler anomenat Slivino que es va fer famós a les xarxes socials quan van compartir una foto d’un míssil Grad caigut al bell mig de les seves vinyes.Amb l’arribada inminent de l’hivern les organitzaciones humanitàries com Rebel Volunteers tenen més necessitats que mai i aquest vi és un granet de sorra per a contribuir a ajudar-los.El donatiu suggerit per una ampolla és de. Per a més informació sobre el pagament i la recollida o enviament, us podeu posar en contacte amb: info@quel.cat