Un glop de la història del Priorat a través dels 25 anys de Clos Figueras

El vi Font de la Figuera 2020, el més veterà del tast. Foto: Jordi Bes Lozano

Canvi climàtic i tipicitat del Priorat



El tast de Clos Figueras l'han conduït Christopher i Anne-Josephine Cannan. Foto: Jordi Bes Lozano

Una història que va més enllà de 25 anys

El pas del temps comença a proporcionar una certa perspectiva sobre la revolució que es va viure amb els. El cellerestà entre els que més ha contribuït a situar laen el mapa mundial. Aquest celler nascut de la mà de, que amb els anys ha fet tàndem amb-la seva filla- al capdavant, acaba de complir 25 anys i ho ha celebrat a Barcelona amb dues sessions de tast vertical per a professionals. Pare i filla han reivindicat que prioritzen oferir vins amb "frescor i elegància", però alhora no renuncien elaborar-los amb estructura perquè mantinguin una bona capacitat d'envellir durant anys.Els tastos els ha acollit l'espaidel carrer Ganduxer de la capital catalana. S'hi han pogut recórrer 16 anyades de Clos Figueras des de les primeres vinificacions de l'any 2000. S'ha començat pel vi negre-garnatxa, carinyena, syrah i cabernet sauvignon- d'aquell mateix 2000 -12 mesos de criança en bota- i les 15 anyades restants han estat del negre, l'icònic del celler.Els Cannan expliquen que és un garnatxa i carinyena, i que els primers anys també duia un percentatge remarcable de cabernet sauvignon. Fa la fermentació en botes obertes de 300 i 500 litres, i 14 mesos de criança. D'aquest vi s'ha pogut degustar gairebé totes les anyades des de la 2003 fins a la 2019, que és la que acaba de sortir al mercat (amb un PVP d'uns 60 euros).Un dels factors que ha marcat els tastos ha estat l'anyada de cada vi, amb algunes sorpreses. D'entrada, perquè s'ha pogut tastar una anyada més de les previstes inicialment (la 2009). Entre les que més han cridat l'atenció hi ha hagut la més antiga que s'ha degustat, la 2000 del vi Font de la Figuera. "Encara té frescor", ha subratllat Cannan pare, mentre que del Clos Figueres la 2010 destaca pel seu equilibri. A més, n'hi ha d'encara més antigues que han resistit el pas del temps millor que altres, especialment la 2005, que és justament una de les preferides de Cannan i ho ha estat també per part d'alguns dels assistents.De la resta d'anyades n'hi ha hagut de més fresques o fàcils de beure, com la 2006, la 2008 i la 2014; de més productives, com la 2007; que tenen algun tret que sobresurt especialment, com la 2004 -que s'havia considerat com la millor anyada de la dècada- per la presència aromàtica del sotabosc, com el fonoll, la 2013 per la seva mineralitat o la 2016 per la seva bona evolució, i de més càlides, com la 2003 i la 2015. Entre les que no s'han tastat, la 2002, que va ser molt humida, i la 2011, molt calorosa, i aquesta al celler han considerat que no era oportuna incloure-la perquè no està al mateix nivell de la resta.Justament l'impacte de les altes temperatures a causa del canvi climàtic ha estat un dels aspectes que els Cannan han posat sobre la taula. En opinió de Christopher Cannan, en el context espanyol la DOQ Priorat és "una joia". En part ho motiva que la vinya ja està acostumada a haver-se-les d'empescar per sobreviure davant la manca d'aigua que cada cop es generalitza més. "No patim tant la pujada de temperatures perquè tenim l'hàbit", ha remarcat, i ha recordat que al Priorat ja podia passar que no plogui de maig a setembre.Un altre aspecte que la família Cannan ha tractat de manera recurrent en el 25è aniversari de Clos Figueras ha estat si existeix una tipicitat dels vins del Priorat. Anne-Josephine Cannan està vinculada al celler des de pocs anys després d'inaugurar-se. Recorda com prèviament, quan tenia 14 anys i va olorar els seus primers Priorat, ja va sentir que "semblava que hi havia un tros de pissarra en cada vi" -la pissarra també és coneguda com a llicorella-, i ha afegit: "És increïble el que dona el Priorat. Té una tipicitat bastant espectacular".Així i tot, Cannan filla considera que el Priorat encara es comporta com si estigués "a l'adolescència". D'aquella revolució dels anys 90, marcada per uns vins amb molta estructura seguint la moda de Parker, s'ha passat a uns vins més frescos i bevibles, però encara es manté ben viu un debat: s'han de fer vins que es puguin beure ràpidament o que aguantin uns quants anys abans de ser consumits? Per a Cannan pare, "la clau està a l'equilibri" -vins que puguin envellir i que alhora es puguin beure sense haver d'esperar molts anys- i, si bé no es pot obviar que la calor condiciona els vins prioratins i que pot traduir-se en un grau alcohòlic més elevat, ha defensat que "la fruita ha de dominar sobre l'alcohol".Cannan pare va construir el celler el 1997, però el seu vincle amb el Priorat es remunta a molt abans. Com a fundador, una companyia d'exportació de vi, el 1984 va arribar a les seves mans una ampolla del celler. Va tastar-la als Estats Units i li va semblar un regal. "Com un vi tan bo podia costar només 4 dòlars l'ampolla?", ha reflexionat Cannan, i amb el temps es va convertir en un dels primers cellers a exportar vins del Priorat, com ara dedes de la primera anyada del 1989. Amb aquest celler, llavors pilotat per l'enòleg, hi van tenir una forta relació des de bon principi. Barbier es va ocupar d'assessorar els primers anys de Clos Figueras, projecte que es va beneficiar des de bon principi del coneixement de Cannan sobre el mercat d'exportació.Avui dia. Si bé ara exporta menys que al principi, les vendes a l'estranger encara li representen el 60%, mentre que del 40% restant, el 20% es comercialitza al mateix celler i el 20% en restaurants i botigues especialitzades de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol. L'enoturisme és un dels puntals del projecte, que inclou un restaurant i un bread and breakfast. A més de continuar perseverant per atreure visitants a Gratallops, de cara al futur Christopher Cannan avança que han plantat vinyes de cabernet franc, les quals podrien traduir-se en algun nou vi. A més, estan "molt focalitzats" en els vins blancs, que cada cop guanyen més adeptes, i que en el seu cas ja representen gairebé el 20% del total de la producció.