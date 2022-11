ha estat seleccionat “” pel prescriptor, el millor gran distribuïdor de vins en línia segons, capçalera de prestigi internacional que n’ha fet difusió. Així, el vi des’ha inclòs a la selecció elaborada per The Wine Society dels vins que considera “Millors compra” i que es presenten així com a novetats de valor per al consumidor. Aquest reconeixement arriba només un mes després que la també prestigiosa capçalera estatunidenca Wine & Spirits hagi tornat a reconèixer a escala internacional el GINÉ GINÉ d’entre 11.000 referències, i amb la mateixa puntuació que el prescriptor anglès, 92 punts.Publica Decanter sobre GINÉ GINÉ 2019. “Aquest vi mostra una vessant interessant i moderna del Priorat; sense passar per fusta, amb la robustesa pròpia de la regió equilibrada amb un caràcter especiat, fruita sucosa i un refrescant rerefons de bona acidesa. Una bona capa mineral afegeix estructura i equilibri”.és un prescriptor de renom dins el mercat anglosaxó, un reconeixement adquirit en gran part pels anys d’experiència en el sector i el seu model innovador de comercialització. Fundada el 1874, es defineix com a una comunitat d’amants del vi, sent “la cooperativa de venda de vins més antiga del món”, com ells mateixos defineixen. En aquest sentit, publica Decanter, “després de guanyar, una vegada més, el premi al millor gran distribuïdor en línia de l'any als ‘Decanter Retailer Awards d'enguany’, The Wine Society segueix sent una font constant de qualitat, valor i descoberta, oferint clàssics i productes bàsics a tenir, al costat de menys coneguts i molt interessants...”.GINÉ GINÉ s’elabora a partir dede vinyes de diferents vil·les del Priorat. La meitat del raïm és de vinyes velles i la resta tenen trenta anys de mitjana. El raïm fermenta en tines d’acer inoxidable i sense llevats afegits. La maceració amb les pells és llarga. Segueix la malolàctica en botes de roure francès, després es fa el cupatge i es passa a tines d’acer inoxidable per a la seva criança i posterior embotellat.