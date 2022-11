​Vi de la Terra Mallorca s'inspira en Montsant i Priorat per crear una DO Mallorca

Amb bones sensacions i molta feina per fer. La delegació de Vi de la Terra Mallorca desplaçada a la regió del Montsant i el Priorat, i que va estar encapçalada per la seva presidenta, Magdalena Mesquida, ha satisfet totes les expectatives marcades. L’objectiu de la visita, en paraules de Mesquida, era conèixer de primera mà l’experiència de la comarca catalana, “un exemple de zonificació del territori on conviuen diferents realitats vitivinícoles inspiradores per a la creació de la futura D.O. Mallorca”.



Per a Magdalena Mesquida, presidenta del Consell Regulador de VT Mallorca, aquesta oportunitat d’intercanviar idees i aprendre “ens ha obert els ulls perquè hem pogut conèixer altres realitats en les quals amb esforç, ganes i molta feina de recerca han pogut organitzar un territori i un sector, entorn a una DO que correspon a la realitat del vi”. Així, els bodeguers desplaçats han descobert la quantitat de recursos d’investigació i d’R+D amb els que compten a Catalunya, claus per poder avalar i ajudar a desenvolupar les DO.



A través de les reunions i les visites, la delegació balear ha pogut extreure algunes conclusions, com que s'ha de fer un informe rigorós sobre el qual estructurar la nova DO Mallorca i que aquest estudi ha de centrar-se, entre altres aspectes, cap al territori, cap als diferents tipus de sòl. "No és impossible la creació d'una DO Mallorca, que hauria d’ aprendre a conviure amb les altres DO". “Hem pres bona nota i creiem que és factible poder aconseguir-la. Ara ens toca treballar molt perquè sigui viable”, ha subratllat la presidenta del Consell Regulador de VT Mallorca.



El programa, que va incloure reunions amb Pilar Just, presidenta del Consell Regulador DO Montsant; Salustià Álvarez, president de la DOQ Priorat, viticultors i enòlegs, ha resultat ser un gran màster per a la delegació balear. "S'han bolcat amb tots els cellers de l'illa que han viatjat. Han posat a la nostra disposició tots els seus coneixements i ha estat fantàstic”, conclou Mesquida. Cal recordar que el viatge s’ha pogut fer gràcies a una línia d’ajudes atorgada per la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear.