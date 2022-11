​El Priorat, pioner en la fusió entre vi, art i NFT

Foto: Xavier Vaqué



Xavier Vaqué és pioneer en la fusió de vi i NFT

“No estem venent vi, el que fem és vincular art, vi i tecnologia”, afirma el fotògraf i artista visual. És l’autor de Satori Time , el projecte artístic de solarigrafia que acompanya l’anyada 2021 del viper mostrar amb un nou llenguatge el valor de la viticultura regenerativa i la relació entre la terra i les persones. Un projecte realitzat amb càmeres estenopeiques que han permès capturar tota la llum que el raïm necessita per madurar.Ara fa un pas endavant en aquesta voluntat seva d’apel·lar a les emocions a través de la fotografia, i, un certificat digital de propietat que garanteix el sentit, el valor i la pertinença de l’objecte en qüestió. “La fotografia ha canviat radicalment. Hem viscut el pas de l’analògic al digital i la democratització de l’accés a les imatges. Com a fotògraf, això et demana ressituar-te i readaptar-te, posar en valor el coneixement que tens amb les noves necessitats que hi ha. En fotografia conceptual, la imatge expressa idees, comunica a través de sentits i de sentiments. Volem crear emocions però tenim el repte dels mitjans per trobar el nostre públic objectiu”, comenta.I aquí és on entra en joc una tecnologia encara molt poc explorada a l’Estat espanyol, per bé que a Suïssa i als EUA ja han observat experiències similars. “Hem llançat el projecte. El componen. Som els primers a fer-ho a Espanya. El propietari de l’NFT pot pagar amb targeta de crèdit o amb criptomonedes. Aleshores rebrà 2 NFT, una per l’obra d’art i una altra per l’ampolla de Mogador 2021 en premier. Les pot guardar, regalar o revendre, i aquí és on entra tot el món del col·leccionisme”.La tecnologia NFT permet afinar el públic: “Arribem a un target més aviat creatiu, curiós i avançat en el seu temps”, dirà Xavier Vaqué. “La NFT garanteix la traçabilitat d’un gran vi amb una emoció al darrere, en aquest cas, amb una obra gràfica artística que reflecteix els 39 dies de llum de sol del procés de maduració del raïm. No es tracta de comprar només una ampolla de vi de gamma alta quan encara ningú no ho pot fer i sense cap mena de frau, sinó que hi sumes valor diferencial: altres capes d’informació que poden arribar a través dels sentits i dels sentiments”, afegirà. A més a més de l’obra d’art, hi ha la seguretat que el celler, en aquest cas Clos Mogador, conservarà l’ampolla fins el 2023 que és quan està previst que surti al mercat o fins que el propietari desitgi rebre-la, de manera que es guardarà en les millors condicions d’estabilitat i temperatura. Però el comprador de les NFT també adquireix altres privilegis, perquè disposa d’una clau única per formar part d’una comunitat de propietaris. Vaqué els detalla: “Formar part d’una whitelist per accedir a festes exclusives que organitzarem al voltant de Satori Time o adquirir altres productes en premier”. La compra es formalitza a través del portal trustINwine La nova tecnologia dibuixa tot un món d’avantatges a més de la seguretat d’haver comprat un producte d’alt valor, certificat i amb traçabilitat total. “Les NFT actuen també de registre. La veritat és que estem experimentant encara. Som els primers a sortir en un terreny poc conegut i això fa complicat preveure la resposta, però vam fer una primera presentació al, i vam veure que hi ha un públic que és sensible a la tecnologia i als seus avantatges. Majoritàriament és gent jove d’entre 30 i 50 anys, amb professions del món creatiu, així com col·leccionistes d’art i amants de la cultura del vi”, descriu Xavier Vaqué. “Ens ho prenem com un joc, seriós, però un joc, on passen coses i hi ha interacció entre els diferents components. Quan em van proposar l’NFT vaig creure que s’estaven obrint noves portes i finestres. Em dona molt de coratge per mantenir-me ferm en un projecte que evoluciona en el temps com un vi”, reconeix.A més, continua desenvolupant el seu projecte dea Gratallops, amb l’anyada 2022. “Tindrem una segona i una tercera etapa. Hi ha previst treure una exposició i una publicació de l’anyada 2022, el 2023 serà de criança com el vi i el 2024 publicarem noves fotografies”, comenta amb l’entusiasme d’anar consolidant el projecte. “Al principi tot era abstracte, però ara ja l’hem anat aterrant i concretant. Vam presentar als distribuïdors de Clos Mogador el llibre de solarigrafies de 2021 i se’l van emportar sota el braç, amb una visió artística de la maduració de Clos Mogador 2021. Així que el projecte evoluciona. També hem estat seleccionats com a. Actualment es pot trobar a la llibreria de la galeria d’art ArtsLibris de Barcelona i al desembre hi ha prevista una presentació amb tast de vins inclòs”, dirà emocionat Xavier Vaqué. I conclou: “El projecte és com una bola de neu, es van sumant inquietuds i s’obren finestres”.