Una de les millors vinyes del món és al Penedès per quart any consecutiu

Família Torres es manté entre els 50 millors destins enoturístics del món segons el rànquing World’s Best Vineyards 2022, elaborat pel grup editorial britànic William Reed. El celler del Penedès, present a les quatre edicions de la llista, ocupa enguany la posició 34, sent el quart celler espanyol – i l’únic català – de la classificació.



De Família Torres, els impulsors destaquen, a més dels seus més de 150 anys d’història, el compromís per reduir les emissions i la cofundació d’International Wineries for Climate Action, i consideren que visitar el celler permet conèixer “no només un ric patrimoni vitivinícola, sinó també com serà el futur de l’elaboració del vi”. A més, mencionen algunes de les experiències que ofereix el celler com l’exclusiva Legacy wine experience o la Nit d’Estrelles que uneix astronomia, música i vi, el restaurant de cuina mediterrània El Celleret i vins com el llegendari Mas La Plana i els elaborats amb varietats ancestrals recuperades.



Aquest rànquing és, segons William Reed, una oportunitat per despertar interès entre els turistes i aquells que busquen viatges autèntics i únics. El llistat d’aquest any s’ha confeccionat a partir de les 2.000 nominacions de cellers de 20 països de 6 continents que ha realitzat un jurat integrat per 500 experts del món del vi i del turisme, distribuïts en diferents regions, a qui s’havia demanat que designessin set cellers amb la millor experiència oberta al públic, sense criteris ni llistats predeterminats.



El rànquing World’s Best Vineyards 2022 es va donar a conèixer el passat 26 d’octubre en una gala celebrada al celler Zuccardi Valle de Uco de Mendoza (Argentina), vencedor de l’anterior edició. L’objectiu de la llista de les millors vinyes del món, inspirada en les prestigioses llistes de de World’s 50 Best Restaurants i World’s 50 Best Bars que també elabora William Reed, és posar el focus en l’enoturisme, mostrant la diversitat de destins i animant a la gent a descobrir la singularitat del vi, dels seus paisatges i cellers.