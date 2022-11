​Joaquim Tosas, nou president de la patronal del cava

Joaquim Tosas, gerent de Bodegues Sumarroca, acaba de ser nomenat nou president d'AECAVA en substitució de Damià Deàs. Aquest passa el relleu a Tosas després d’un mandat de quatre anys. Tosas, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per l’IQS de la Universitat Ramon Llull i en el Programa de Direcció General per l'IESE, és Director General de Bodegues Sumarroca des de l'any 2020 i membre de la Junta Directiva d'AECAVA des del mateix any. Vocal del Consell Regulador del Cava durant els dos darrers anys, Tosas ha desenvolupat la seva carrera en l'àmbit comercial, de marketing, de comunicació i de direcció en l’entorn de l’alimentació; i està específicament vinculat al sector del vins i caves des de fa més de 12 anys.



Segons ha manifestat a la Junta Directiva, “enfrontem un moment clau en el desenvolupament del cava ja que ens trobem en la primera fase del desplegament del Pla Estratègic de la DO Cava i ens caldrà unitat, fermesa, consistència i constància durant aquest procés que té com a finalitat prestigiar el cava”.



Tosas ha compartit, així mateix, els cinc objectius del seu mandat: "continuar l'excel·lent feina realitzada per l’anterior presidència i l’equip d’AECAVA, incidint en la importància de la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica del sector; treballar de manera unívoca i conjunta atenent a la diversitat i legítims interessos de tots el que formem part de l’AECAVA, covergint cap allò que en uneix i mantenint un diàleg constant i constructiu entre nosaltres amb visió innovadora i d’impacte positiu en la societat; promocionar el coneixement i formació entre les empreses que en formem part; vertebrar un diàleg conjunt i constructiu amb els altres actors del sector i fer saber a la societat, actors econòmics i actors polítics els nostres compromisos, i específicament amb la qualitat del producte que ha de portar al cava ser referent global”.