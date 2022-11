​Tot a punt pel segon concurs de tast de vins a cegues Vinsvidart

avança la celebració del seu desè aniversari previst per al 2023, amb la convocatòria d’una segona edició del concurs i una fira de vins paral·lela que tindran lloc a Girona. Els interessats poden apuntar-se encara fins el proper 3 de novembre a través del web de Vinsvidart . La inscripció té un cost de 50 euros i el nombre de places del concurs és de 50. En aquesta segona edició del concurs, Vinsvidart ha incrementat notablement la dotació econòmica per als guanyadors, passant dels 1.800 als 3.500 euros a repartir entre els tres finalistes.El guanyador obtindrà 2.000 euros, el segon finalista 1.000 euros i el tercer 500 euros. El concurs es converteix en el certamen d’aquestes característiques de més envergadura a les comarques de Girona. A la primera edició, celebrada al Mas Marroch, els guanyadors van ser-actual Millor Sommelier d’Espanya 2022-,. Els participants hauran de tastar a cegues 7 referències diferents entre vins blancs, rosats, negres, escumosos i dolços, principalment del mercat nacional, tots del catàleg que distribueix Vinsvidart.El concurs tindrà una durada de 60 minuts i els participants hauran d’encertar la varietat o varietats de raïm (2 punts), el país d’origen (1 punt), la regió d’origen, DO o iPG (2 punts), l’anyada (2 punts), la marca i el nom del vi (2 punts) i en cas d’empat es valorarà també la definició de l’estil d’elaboració (1 punt). La puntuació màxima és de 63 punts, però en cas d’empat se sumaran els punts d’estil.Un any més, la direcció tècnica del tast de vins a cegues anirà a càrrec de la sommelier, consultora en el món del vi i els vermuts, delegada a Espanya de l’International Wine Challenge (IWC), amb llarga experiència en l’organització de concursos com els Premis Vinari dels vins i vermuts catalans i Taste the Difference, entre d’altres.El concurs tindrà lloc entre les 10.30 i les 11.30h del 7 de novembre i el lliurament de premis es preveu a partir de les 12.30h, amb la participació d’autoritats locals i membres de l’Associació Catalana de Sommeliers. Un catàleg de 730 referències En paral·lel al concurs, l’Hotel Carlemany de Girona acollirà una fira per a professionals que comptarà amb la participació detots ells del catàleg que distribueix Vinsvidart, de diferents regions vitivinícoles catalanes i espanyoles, però també d’Itàlia i Alemanya.