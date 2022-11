Retiren del mercat un formatge fresc de vaca i demanen no consumir-lo

⚠️ Alerta por elaboración y venta de queso fresco de vaca tipo LATINO/COSTEÑO en establecimiento no autorizado.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/Qas16tJDdn pic.twitter.com/cGUOFLjurI — AESAN (@AESAN_gob_es) October 28, 2022

El Ministeri de Consum ha alertat, a través de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (), que nombrosos establiments comercialitzen unque han descrit com a "no segur". El motiu és que el producte es fa en un establiment no autoritzat. En una inspecció rutinària de fa mesos, un equip d'investigadors va poder constatar que, perquè, en el passat, havien trobat "importants deficiències" en el procés de fabricació de diferents productes, motiu pel qual se'l va donar de baixa.Ara, les autoritats han tornat a visitar l'establiment per comprovar que han aturat la producció, però han descobert que passa tot just el contrari. El negoci ha continuat elaborant i comercialitzant el formatge. Per això,i a difondre l'alerta alimentària.Segons la informació disponible,Malgrat això, tal com han recordat des de l'organisme cada vegada que passa una cosa semblant, no es descarta que s'hagi distribuït a altres territoris de l'Estat. És per això que l'Aesan ha aconsellat a la ciutadania comprovar si es té el producte a casa i en cas de ser així procedir a. Concretament, és important fixar-se si l'etiqueta del formatge té les següents dades...Es diu, amb etiqueta de la bandera de l'Equador i un pes aproximat per unitat de 300 g. Número de lot 2270040, data de caducitat 26/11/2022 I marcat sanitari amb número de RGSEAA: 15.02712/T. Es diu, amb etiqueta de color blau i blanca amb la imatge d'una vaca i un pes aproximat per unitat d'un quilogram. Número de lot 2270034, data de caducitat 12/10/2022, I amb indicació de distribuït per SARESAN GRANJA LLATINA, S.L. NºRGSEAA: 40.079280/M.També s'ha d'anar amb compte si a l'etiquetatge posa:amb color blau i amb la imatge d'una vaca. El pes aproximat per unitat en aquest cas és de 300 grams, el número de lot és el 2270037, la data de caducitat és el 02/11/2022, i duu la indicació de distribuït per SARESAN GRANJA LLATINA, S.L. Núm. RGSEAA: 40.079280/M. O bé es diu, amb etiqueta de color verd i blanca i amb la imatge d'una vaca. El aproximat per unitat són 300 grams, el número de lot és el 2270040, la data de caducitat és el 26/11/2022 i porta una indicació de distribuït per FORMATGES COQUEM, SLU. Núm. RGSEAA: 15.008839/CS.Segons el Ministeri de Consum encara hi had'aquesta mateixa. Són els que porten a l'etiquetatge, amb etiqueta de color groc i un pes aproximat per unitat de tres quilograms. El número de lot és el 2270041, la data de caducitat és el 10/01/2023 i porta la indicació de distribuït per FORMATGES COQUEM, SLU. Núm. RGSEAA: 15.008839/CS. Finalment, l'últim es diu, amb etiqueta de la bandera del Perú, un pes aproximat per unitat de 300 grams, número de lot 2270040, data de caducitat del 26/11/2022 i amb indicació de distribuït per: FORMATGES COQUEM, SLU. Núm. RGSEAA: 15.008839/CS.