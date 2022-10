Aquest vi català ha quedat quart entre 12.500 vins tastats als EUA

El vique elabora el cellerpropietat del grup, ha rebut el reconeixement deli s’ha posicionat en el rànquing delsque cada any elabora la prestigiosa revista nord-americana, un referent mundial en el món dels vins.En el tast, elaborat per l’equip d’editors de la publicació amb més de 12.500 vins procedents de tot el món,, sent el primer vi espanyol del ràquing i destacant per sobre de marques de vins de gran prestigi mundial com Vega Sicilia, Château Haut-Brion, Château Margaux o Louis Latour.L’acte de presentació de Destí 2018 com a 4t millor vi del món va tenir lloc el passat dissabte 22 octubre a Nova York en el decurs de la 41a edició de ladavant la presència de més de 500 personalitats i experts del món del vi que van tenir el privilegi de poder-lo tastar., membre de la junta d'editors sènior de la revista, el descrivia com “Un vi amb un toc de modernitat, envellit en botes de roure francès, amb notes minerals i herbes de la muntanya.” Amb una producció limitada de 8.778 ampolles, Destí 2018 és un cupatge de Garnatxa i Carinyena de la Finca La Plana Marjot i Syrah de Les Escomelles.La finca, propietat del grup Pere Ventura Family Wine Estates, es troba a la localitat de Porrera, al cor del Priorat i ocupa una extensió de 123 Ha, de les quals, 24 són de vinyes d’edats entre 15 i 92 anys. A banda del Destí, a Mervm Priorati també s’elaboren tres vins negres més:. El celler Mervm Priorati, va entrar a formar part del Grup Pere Ventura Family Wine Estates el 2013, ampliant així la presència dels cellers propietat del Grup: Pere Ventura (DO Cava) i Can Bas Domini Vinícola (DO Penedès).