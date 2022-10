​Aquest és el guanyador del II Concurs de Cartells Codorníu Ars Collecta

El director d'artha guanyat la segona edició del concurs de cartells de Codorníu amb la il·lustració digital "". Les finalistes han estat la il·lustradora Anna Carazo; l'artista Sandra Modrego; la primera artista NFT espanyola Gala Mirissa; i la dissenyadora gràfica, artista i ballarina Mariana Schrader, amb un premi de 2.000 euros cadascuna. El guanyador ha aconseguit un premi de 10.000 euros.El concurs ha reunit 300 obres de participants procedents principalment d'Espanya i de diferents països d'Europa i Llatinoamèrica. Més d'un segle després de la primera campanya de cartelleria modernista del món del cava, que el 1898 va revolucionar la publicitat del nostre país de la mà d'artistes com Ramon Casas, Miquel Utrillo, Julio Tubilla i Sebastià Junyent, entre altres, el celler més antic d'Espanya ha celebrat el segon concurs de cartells ''.En paraules de, "podem afirmar que aquest concurs ha estat un èxit i que les obres finalistes mereixen estar exposades en les millors galeries d'art del món. El que de veritat té valor per a Codorníu és poder suscitar a l'elenc d'artistes que, com ja va passar fa 125 anys, signin un nou capítol de la història de l'art d'aquest país".Un jurat format per professionals nacionals i internacionals de referència en el sector de l'art i el disseny ha triat l'obra guanyadora i les quatre finalistes, que reben un premi de 10.000 euros la primera i de 2.000 € la resta: Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; Antoni Muntadas, artista internacional; Stein Olav Henrichsen, Former Director del Museu Munch d'Oslo; Emília Ferreira, directora del Museu Nacional d'Art Contemporani del Chiado de Lisboa; Alessandro Allemandi, director de Il Giornale dell'Art; Pati Núñez, consultora d'art, arquitectura i comunicació; i Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu.El director d'art Antonio Domínguez guanya el concurs de Codorníu amb la il·lustració digital “Momentos Codorníu”. L'artista escenifica diferents moments de gaudi, desconnexió o reflexió on el cava es converteix en el leitmotiv de les diferents situacions amb picades d'ullet a l'arquitectura i al disseny tant modernista com contemporani.Antonio Domínguez, conegut com a ‘Curvilíneo’ pel seu gust per la geometria, ha obtingut diferents reconeixements al llarg de la seva trajectòria. Nascut a Almeria i sevillà d'adopció, va començar la carrera com a dissenyador gràfic i il·lustrador en estudis d'arquitectura. S'ha consolidat al sector de la publicitat i actualment és director d'art a l'Agència Liverpool, treball que compagina amb projectes personals relacionats amb la il·lustració i la creació de marca.L'obra guanyadora és, en paraules del jurat, “un recordatori d'una època celebrativa sense ser nostàlgica dins d'una tradició pictòrica. Es tracta d'una proposta cridanera i alegre amb una inspiració retro vívida, però amb un clar toc contemporani. Amb una expressió acolorida i vivaç que parla a tots i se sent incloent i divertida”.Mitjançant una combinació d'il·lustració digital i tradicional, Anna Carazo ens mostra un traç subtil que connecta la tradició amb l'avantguarda, que arreplega l'herència dels que ens van precedir i avança cap a nous reptes. Una línia ferma, envoltant, lleugera i delicada uneix els records i els anhels i ofereix una imatge senzilla, clara i contemporània. ‘Conexiones’ és una combinació de diferents il·lustracions inspirades en el llegat artístic del concurs de cartells de Codorníu el 1898, a través de reinterpretacions minimalistes i detalls dels diferents cartells modernistes realitzats pels artistes més destacats de l'època. El conjunt de tots aquests traços compon la forma icònica de l'ampolla de Codorníu Ars Collecta.Anna Carazo és dissenyadora gràfica i ha treballat per a diferents estudis de Barcelona. Aficionada a la fotografia, la il·lustració i el vídeo. Actualment, compagina la seva feina a l'agència 534 ST amb projectes particulars.El jurat ha destacat la classe i l'elegància d'aquesta obra, amb un efecte espurnejant a causa de la línia fina del dibuix. Considera molt interessant la tècnica, l'alegria i l'ús del blau, així com la presentació de l'ampolla com a objecte escultòric com a centre de la imatge i centre de la decisió.“Codorníu, la magie du plaisir”, de Sandra Modrego, és una invitació directa a gaudir dels petits plaers com prendre una copa de cava. És una oda a la màgia de gaudir, una oda a la vida. La intenció principal del cartell és transmetre la idea que la vida és una celebració en si mateixa i ressaltar que el delit de la degustació del cava té una part màgica que ens fa connectar amb nosaltres mateixos i vibrar. El missatge es plasma de manera poètica a través de la representació de sis personatges que suren sobre un fons infinit de cava. Aquests gaudeixen sense preocupacions d'un moment de plaer al voltant del cava (bevent o subjectant copes de cava o l'ampolla). Els personatges transmeten moviment, ritme i alegria de viure de manera contagiosa i inconscient. Per tal de portar a la memòria els orígens del concurs i els valors filantròpics de Codorníu, les figures responen a una estètica modernista.Sandra Modrego és una artista espanyola que posa al centre del seu treball la figura humana, proposant una reflexió sobre la representació del cos a la societat. Ha treballat en obres basades en els petits plaers de què gaudeixen els seus personatges. Entre les seves últimes exposicions es troben 2022 - DUO EXHIBITION amb Mariona Espinet a Puzle Estudio (Barcelona) i Maza Art, MAZA #1 a Madrid.El jurat destaca d'aquesta proposta la seva originalitat i elegància cromàtica. Posseeix, a més, humor, energia i és estèticament moderna en la forma i el concepte visual. És una composició festiva universal, plena de celebració i diversió. Parla a totes les edats i les cultures amb un to càlid i amable.Gala Mirissa, nom artístic de Gala Reglero, és la primera artista NFT espanyola, reconeguda tant a Espanya com a l'exterior dins l'àmbit del cryptoart i una de les artistes digitals més grans del segle XXI. La proposta seleccionada, “Codorníu, moments to collect”, és un GIFT amb moviment, una obra NFT creada mitjançant tècniques com la intel·ligència artificial. Gala Mirissa ens recorda amb la seva feina que la vida és plena de moments, però que només alguns romanen a la nostra memòria. Es tracta dels moments màgics. Són les nostres experiències amb amics, familiars, parelles… moments que guardem al nostre arxiu mental i alguns dels quals celebrem amb el cava.Abans d'esdevenir criptoartista independent, Gala Mirissa va treballar animant imatges de fotògrafs i pintors reconeguts, i ara se centra en l'art generatiu, la intel·ligència artificial i el 3D. Actualment, és l'artista NFT per a la propera pel·lícula de Hollywood FRESH KILLS, dirigida per l'actriu Jennifer Esposito. El seu treball ha estat exposat i subhastat per tot el món, incloent el NASDAQ BILLBOARD a Nova York, MOCA, HIVE, NIFTIES NFT.NYC 2020, CAFA XINA, NFT.NYC TIMES SQUARE 2022, Cryptoart Island VIP a Gibraltar (Wisekeys), Fauve Fine Arts (París), Alcalá Subhastes Madrid i Templum Fine Art Subhastes (Barcelona), entre d'altres.El jurat valora la valentia compositiva i la provocació formal en unir plantejaments d'il·lustració tradicionals amb fórmules radicalment contemporànies de creació com la intel·ligència artificial. El format en moviment del GIFT contribueix a evidenciar el contrast de plantejaments, cosa que suscita una reflexió al voltant de la contemporaneïtat i del paper i el futur de l'art.L'artista colombiana celebra, amb aquesta obra en neó, la coincidència el 1898 de dues fites: el primer concurs de cartells de Codorníu i el descobriment dels gasos neó i xenó pels químics britànics William Ramsay i Morris Travers. En paraules de la seva autora, aquests dos fets van significar una nova època per a la publicitat i la comunicació. “Codorníu Ne/on” és una instal·lació de llum, un cartell lluminós que, en registrar-se fotogràficament, es converteix en cartell imprès. L'ampolla d'Ars Collecta està dibuixada amb vidre retorçat carregat de gas argó i usa com a suport una làmina acrílica amb el logotip de Codorníu, l'etiqueta Ars Collecta i la copa. Aquest gravat s'il·lumina des de la base de la làmina amb una franja de llum led.Mariana Schrader, establerta a Bogotà, és artista, dissenyadora gràfica i ballarina. Va créixer en una família d'artistes, entre llenços i pinzells, instruments musicals i obres de neó. Ha estat directora d'art en campanyes de publicitat, obres de teatre i muntatges d'espectacles. És dissenyadora gràfica de diverses publicacions i docent a la Universitat Nacional de Colòmbia, la Universitat Politècnic Grancolombiano i la Universitat Jorge Tadeo Lozano.El jurat ha apreciat l'originalitat conceptual i l'opció tecnològica triada. L'autora ha optat per un plantejament contemporani per a elaborar un projecte amb una representació dinàmica de l'ampolla Codorníu, estilitzada amb una línia luminescent que guia tota la composició del cartell. L'elecció cromàtica resulta eficaç en evocar la frescor i l'ambient nocturn.