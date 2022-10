L’INCAVI crea un fòrum amb tastadors i experts de les DO

En el marc de la cogovernança del sistema de DO de Catalunya i davant les noves tendències del mercat que apunten a una major diversitat d’estils de vins i de nous mètodes de vinificació, així com un interès creixent dels consumidors per aquests productes, l’INCAVI ha proposat a les Denominacions d’Origen la creació d’un fòrum de parametrització sensorial i nous estils de vins.



Aquest espai, amb la participació de tastadors del Panel Oficial de Tast de Catalunya i experts de les DO, té com objectiu actualitzar i ajustar les taules d’interpretació de les analítiques sensorials que acompanyen a l’acreditació dels vins i, gràcies a l’experiència acumulada, comptar així amb criteris d’avaluació sensorial per als nous estils de vins en el marc del sistema d’assegurament de la qualitat.



“Des de l’INCAVI som sensibles a la transformació enològica que viu el país i, davant els canvis, cal que també analitzem i avaluem amb les DO totes les possibilitats per tal d’acompanyar aquesta realitat; som proactius a l’hora d’incorporar al sistema de les DO aquells vins que estan obrint nous camins amb criteris de singularització del territori, excel·lència qualitativa i sostenibilitat”, ha explicat la directora general Alba Balcells.



#Horitzó2025: més caracterització i tipicitat dels vins catalans

La reunió de treball també ha servit per avançar en els projectes clau que formen part del Pla Estratègic de l’INCAVI, #Horitzó2025. Un és el de potenciar la diversitat i la tipicitat dels vins catalans amb una major incorporació al potencial vitícola. Aquesta valorització de les varietats autòctones es fonamenta en la identificació i anàlisi del seu potencial per preservar i oferir al sector de forma activa les varietats autòctones del país com a recurs per a diferenciar competitivament i contribuir a valoritzar les produccions de vins catalans. Alhora, també per donar resposta a nous mercats i consumidors interessats en aquestes produccions pròpies i singulars.

Per altra banda també s’ha fet seguiment de totes les actuacions efectuades per les administracions amb competències en traçabilitat, certificació, inspecció i control dels vins catalans.



Canvis i novetats en els Plecs de condicions de les DO

En la reunió de treball també s’ha fet balanç de les darreres modificacions dels plecs de condicions de les Denominacions d’Origen, canvis en les normes per adaptar-se a les noves realitats i necessitats del sector. Per part de la DO Empordà, per exemple, s’ha modificat l’organolèptica de totes les categories de vins amb la finalitat d’adaptar-se a la realitat dels productes emparats i, així doncs, afegeixen vi blanc brisat dins la categoria vi, acullen el mètode ancestrals dins la categoria de vi escumós i afegeixen el vi ranci de l’Empordà dins del vi de licor. També, aquesta mateixa DO, introdueixen sinonímies de varietats com Lledoner o Carinyena negra.



Pel que fa la DO Conca de Barberà també hi ha modificacions al seus plec de condicions com la modificació del grau alcohòlic i l’adaptació dels paràmetres d’acidesa volàtil.