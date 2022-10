​El Taller Baix Camp i la Cooperativa Falset Marçà presenten un vi solidari

La col·laboració permet mantenir productives finques de la zona protegint l’entorn paisatgístic de la comarca, mantenir la collita de raïm i per tant la producció del celler i, per altra banda, oferir llocs de treball per persones amb discapacitat i altres col·lectius amb risc d’exclusió.Per la cooperativa aquesta proposta solidària es diferencia d’altres iniciatives similars, perquè en el procés d’elaboració del mateix vi, que segueixen mantenint productives vinyes de socis de la cooperativa que no tenien continuïtat generacional i que s’haurien perdut, mantenint així la producció de raïm que entra al celler per fer vins de laPer tant,farà per cada ampolla venuda ja que al seu darrera hi ha tot un projecte laboral, social, agrícola i de protecció del paisatge i del territori.és un dels vins més singulars de la Cooperativa, fet amb una varietat de raïm que no és autòctona de la comarca, però que ha tingut la capacitat d’integrar-se amb naturalitat a les dures condicions d’aquest territori per oferir-nos un vi molt especial. I a més, part del raïm amb el que s’elabora prové de finques que gestiona el Taller Baix Camp. I per tant, comenten des del celler, que "és un vi amb ànima solidaria".El vi el podreu trobar a la botiga en línia etim.cat i a les agrobotigues de la. A més, també estarà disponible per tothom que ho vulgui durant la caminada popular a favor del Taller Baix Camp que tindrà lloc el proper 13 de novembre a Reus, que ja té obretes les inscripcions.és una associació sense afany de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves families. Actualment dona servei a més de 300 famílies, principalment de Reus i del Baix Camp.