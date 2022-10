Bach se suma a la tendència dels vins en llauna

Prendre't una bona copa de vi on vulguis va deixant de ser un repte gràcies a les noves llaunes de vi del mercat . Bach, la marca catalana de vins més venuda (segons dades Nielsen TAM P9 2022) es reinventa i ens convida a gaudir del món del vi d'una manera diferent. Un envàs lliure que et permet prendre vi allà on vagis en un nou format sostenible i 100% reciclable.La gamma de vins en llauna Bach es composa per un blanc, un rosat i un negre.Vi elaborat a partir de les varietats xarel·lo, parellada, macabeu i muscat. Intens al nas, predominant les aromes de fruita blanca i groga, sobre un fons floral. De paladar suau i lleugerament dolç.Es tracta d'un vi rosat elaborat a base de merlot, cabernet sauvignon i ull de llebre. De bombolles fines i suaus, fàcil de beure, amb subtils aromes de fruita vermella i records de piruleta.Cupatge de cabernet sauvignon, merlot i ull de llebre, que li atorga notes de fruites vermelles, pruna i tocs especiats. És equilibrat i elegant.Els trobareu al mercat per un preu aproximat de 2,75€ la llauna.