Retiren del mercat i demanen no consumir un formatge venut a Catalunya

⚠️ Alerta por presencia de toxina estafilocócica en mozzarella fresca.

🚫 No consumir

▶️ Nombre: Mozzarella fresca

▶️ Marca: Bocconcini de Albe

▶️ N° Lote: 2910

▶️ Peso de unidad: 250 g (peso neto)

Alerta alimentària per unvenut a. L'Agència Espanyola de Seguretat Aliementària i Nutrició (AESAN), que depèn del ministeri espanyol de, ha ordenat aquest dilluns retirar del mercat i ha demanat no consumir una mozzarella fresca per la presència de. En concret, es tracta de lade la marca. Les dades dels productes afectats són el número de lot 2910, el pes de 250 grams i la data de caducitat del 29/10/2022. Per ara, però, l'no té constància de cap cas a l'Estat vinculat a aquesta alerta.Es recomana a les persones que tinguin a casa seva el producte quei que el retornin al punt de compra. A més, també s'ha fet arribar l'alerta a les diferents autoritats perquè procedeixin a retirar el formatge en qüestió dels diferents canals i punts de. Per altra banda, en cas d'haver consumit el producte del lot afectat i presentar alguna simptomatologia com, dolor abdominal o postració es recomana visitar immediatament un centre de salut.L'alerta l'han donada les autoritats de la Comunitat de, però també s'ha detectat la distribució d'aquest producte a Catalunya, el, les, lesi tampoc es descarta que no s'hagi venut a altres comunitats.