Giné Giné, entre els cent millors vins del món segons la premsa americana

-“Top 100 Wines for 2022”- per. La prestigiosa capçalera estatunidenca ha atorgat al Giné Giné 2019 una puntuació destacada deo millor compra per l’excel·lent relació qualitat-preu d’aquest vi del Priorat.Els cent vins d’aquesta classificació resulten d’una selecció feta pel panell de tast i crítics de Wine & Spirits dels que consideren més distintius d’un tast a cegues de més d’onze mil vins de tot el món. Aquest reconeixement adquireix encara més valor si considerem que l’any passat Giné Giné 2018 va entrar en la mateixa classificació, sent també com en aquest any, l’únic Priorat.Des deescriuen: “Giné Giné manté el cupatge original de la primera anyada d’aquest vi, la de 1996. És garnatxa i carinyena, la meitat de vinyes relativament joves (fins a trenta anys) i l’altra meitat de vinyes velles. Aquest 2019 és madur, amb un fons mineral i terrós que remet al terrer. S’hi tasta la intensa calor de l’estiu en les notes de pebre negre. La fruita és melosa i evolvent; xocolata i tanins polits en un Priorat golós per gaudir en un bon àpat” (Wine & Spirits: edició Especial de Tardor, 27 de setembre de 2022).El Giné Giné és el primer que el celler de Gratallops va començar a elaborar, i abandera l’entrada al mercat de la marca el 1996. Representa la introducció al Priorat: un vi concebut per donar a conèixer l’essència del Priorat a través dels seus trets més distintius –varietats locals, terrer i mineralitat– i a l’abast de tothom.Giné Giné s’elabora a partir de Garnatxa i Carinyena de vinyes de diferents vil·les del Priorat. La meitat del raïm és de vinyes velles i la resta tenen trenta anys de mitjana. El raïm fermenta en tines d’acer inoxidable i sense llevats afegits. La maceració amb les pells és llarga. Segueix la malolàctica en botes de roure francès, després es fa el cupatge i es passa a tines d’acer inoxidable per a la seva criança i posterior embotellat.