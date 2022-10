La Guia de Vins de Catalunya tria un Priorat com el millor negre del país

ha reconegut, del, com el. La Guia, que enguany compleix 15 anys, també reconeix Masdeu d’Scala Dei com el Millor vi de Garnatxa Negra de tot el país. En l'edició de l'any passat, Masdeu 2016 ja va ser escollit entre els quatre millors vins negres de Catalunya, millor vi negre del Priorat i millor vi de garnatxa negra.A banda,ocupa la segona posició en el rànquing dels millors vins negres del país, segons la mateixa guia. El veredicte s’ha presentat avui en una festa on 80 cellers de tot Catalunya han ofert tastos de les seves referències puntuades per sobre dels 9,50 punts, dels 1.174 vins tastats a cegues.és un vi negre procedent d’una sola vinya, una de les més antigues d’Scala Dei i la que té major altura (800m). En la seva elaboració s'han recuperat tècniques ancestrals de vinificació que havien desaparegut al Priorat, com la fermentació i l’afinat en almàsseres i dipòsits de ciment. Amb aquest reserva, el celler mostra les diferents cares de la garnatxa a Scala Dei, depenent de la seva altura, sòl i elaboració.Scala Dei és el celler més antic del Priorat, l'origen del qual resideix en les terres que envoltaven el monestir d’Scala Dei, on els monjos cartoixans elaboraven vi des de l'any 1163. Els seus vins són una autèntica expressió del terroir, elaborats a partir d'unes privilegiades vinyes que destaquen per ser les més antigues de la zona, situades entre els 400 i 800 metres d'altura.