La festa anual del vi català, amb més de 100 activitats arreu del territori

Torna el Vi Novell a Barcelona i s’emmarca en la Setmana del Vi Català

Sensiblitat amb ViViVi Barcelona

Més de 100 activitats per a tots elspúblics

ja té tota la programació a punt amb més d’un centenar d’activitats amb el vi com a protagonista. Iniciatives que vinculen el vi i la vinya amb el turisme, la gastronomia o la música, entre d’altres i proposades per diferents agents vinculats amb el sector del vi, com cellers, botigues de vins, restaurants, Denominacions d’Origen, associacions, etc. Tota la programació ja es pot consultar al lloc web del certamen.La directora general de, ha presentat la programació de la Setmana del Vi Català al World Trade Center de Barcelona, acompanyada de la sommelier, que oferirà una activitat que vincularà la música i el vi, i el col·lectiu de cellers del, que tornen a Barcelona amb la tradicional festa de benvinguda a aquest primer vi de la collita, el 12 de novembre.Balcells ha posat l’accent en el projecte col·laboratiu de la Setmana del Vi Català: “és una festa de tots, que agrupa activitats a tot el territori i per a diferents públics, organitzades per moltes persones i col·lectius amb l’objectiu de mostrar la riquesa i el potencial de Catalunya com a país de vinyes i de vins”.comptarà amb un espai per al públic professional de la mà de Prodeca, al Gastronomic Forum, on hi haurà el, un mostrador ambque mostraran les seves novetats a restauradors i distribuïdors de vins. A més d’aquest aparador, des de l’INCAVI s’ha posat en marxa l’Aula de la Setmana del Vi Català que enguany, a més de ponències, també inclourà tastos., del celleri com a representant del col·lectiu deha explicat que l’arribada dels primers vins de l’anyada 2022 tornarà a celebrar-se amb la Festa del Vi Novell que tindrà lloc el. D’aquesta manera, enguany es recupera un esdeveniment que els dos darrers anys va quedar en suspens a causa de la pandèmia. Després de la festa, el vi novell començarà una gira per Catalunya amb una wine truck.La Setmana del Vi Català també comptarà amb una activitat que vincula la música i el vi: el. Ha estat presentada per la sommelier i comunicadoraque ha explicat que es tracta d’una acció que mostra la convergència entre la història del vi i la història de la música. L’espectacle tindrà lloc en una sala especial de Gràcia, a Barcelona.El programa de la Setmana del Vi Català està estructurat en cinc grans eixos:. Totes elles es poden consultar per dia i per localització a la pàgina web creada per l’ocasió, des d’on es pot contactar amb l’organitzador i reservar l’assistència.Destacar també el, el festival internacional de cinema del vi, que tindrà lloc a Vilafranca durant les dates de la Setmana,, amb projeccions de ficció i documentals amb el vi com a protagonista.També la Setmana tindrà una vessant acadèmica amb el, divendres 11 de novembre, amb la biodiversitat i la regeneració dels ecosistemes vitivinícoles com a tema clau.I, entre d’altres, a destacar algunes de les activitats més locals com la, diumenge 13 de novembre o el, que torna de nou amb una ruta pel barri deque vincula la gastronomia i el vi català.