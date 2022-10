Impulsen una carta monogràfica amb 50 vins Costers del Segre

Ampolles de Costers del Segre al restaurant l'Espurna de Lleida. Foto: ACN

Elde Lleida ha presentat aquest dijous una. Elaborada per la consultora de comunicació enogastronòmica Como Pomona, recull vinsEl president de la DO,, ha apadrinat la iniciativa pel fet que suposa pels cellers de Costers del Segre i el suport a la restauració local. La carta vol reivindicar els vins locals, que protagonitzen més de la meitat de la proposta global, que compta amb un total de. Així, també hi ha vins de la resta de Catalunya, i zones significatives d'Espanya i el món.El periodista i sommelierha destacat lade la DO Costers del Segre, així com la sevapels diferents terrers que acullen les, el gran patrimoni de varietats de raïm blanques i negres, i el mestissatge de cultura vitícola i enològica dels seus viticultors i cellers.La subzonahi és representada amb els vins dels cellers. Tanmateix, les comarques pallareses, recordem, també tenen altres cellers comPer altra banda, les subzones desón presents amb vins de Raimat i Castell del Remei, Lagravera d'Alfarràs i el Celler Sanuy. També hi ha Analec, L'Olivera, Cercavins, Comalats, Antoni Giribet, i Monestir del Tallat, que són els sellers de la subzona Vall de Riu Corb. De la subzonahi ha Matallonga, Torres, Clos Pons, Tomàs Cusiné, Cérvoles, Mas Blanch i Jové, i Vinya els Vilars. D'altra banda, de la subzonas'hi troben Costers del Sió, Vall de Baldomar, Mas Ramoneda i Celler Montsec.A més dels vins de Costers del Segre, la carta de L'Espurna també inclou altres vins de la demarcació de Lleida que s'elaboren en zones que estan fora d'aquesta denominació com és el cas dels vins de la Cerdanya lleidatana de, a Riu de Cerdanya, o Cal Mandrat, a Montellà i Martinet. El, monovarietal d'aquesta varietat de raïm encara en procés d'entrar a la DO, o els xarel·los de Rubió de Sol (la Noguera), són altres exemples.