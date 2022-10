La Festa del Vi Novell torna a Barcelona després de dos anys

L’arribada dels primers vins de l’anyada 2022 tornarà a celebrar-se amb la Festa del Vi Novell que tindrà lloc el dissabte 12 de novembre als jardins del Palau Robert de Barcelona. D’aquesta manera, es recupera un esdeveniment que els dos darrers anys va quedar en suspens a causa de la pandèmia. La Festa del Vi Novell suposarà la presentació al públic dels vins novells que elaboren 13 cellers catalans, de 7 denominacions d’origen diferents. La festa compta amb el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i forma part dels actes de la Setmana del Vi Català.



Després de la festa, el vi novell començarà una gira per Catalunya amb una wine truck. La gira tindrà lloc durant tots els caps de setmana a partir del 13 de novembre i fins a mitjans de desembre. Es tracta d’una proposta que va néixer l’any passat amb l’objectiu d’oferir una celebració de més petit format, adaptada al context de pandèmia. Enguany, s’ha volgut mantenir ja que permet apropar el vi novell a molts punts de la geografia del país.



Més cellers i una nova DO

El projecte per recuperar el vi novell i donar-li la importància que té en països com França, on l’arribada “Beaujolais nouveau” és molt celebrada, creix any rere any. Aquest any dos nous cellers i una nova zona geogràfica, la DO Pla de Bages, se sumen a l’esdeveniment. Així, elaboraran vi novell els cellers Carles Andreu, Josep Foraster, Vinícola de Sarral i Vins Petxina, de la DO Conca de Barberà; el Celler de Sanuí, de la DO Costers del Segre; el Celler Cooperatiu d’Espolla, de la DO Empordà; els cellers Masroig i Ronadelles, de la DO Montsant; el Celler Cooperatiu de la Granada, Covides i Maset, de la DO Penedès; el Celler Cooperatiu d’Artés, de la DO Pla de Bages; i Sant Josep Vins, de la DO Terra Alta.



Un vi de temporada

El vi novell és l’únic vi de temporada, un vi que surt al mercat l’11 de novembre, dia de Sant Martí, i que està pensat per ser consumit de manera immediata, idealment entre novembre i finals d’hivern. La història del novell a Catalunya es remunta a quan a les cases de pagès el vi de l’any anterior no arribava en bones condicions fins a l’hivern següent i s’esperava amb molta il·lusió el vi de la nova anyada. Aquest vi es consumia sense haver reposat, tal com fan la resta de vins, fins i tot els joves, que no surten al mercat fins més endavant.