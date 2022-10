​Cellers Domenys contribueix a la reducció de 63 tones de CO2 anuals

Cellers Domenys reforça la seva política mediambiental amb la instal·lació de les primeres plantes fotovoltaiques en les seves instal·lacions. Inicialment, se n’han fixat dues; una a la teulada del celler de Sant Jaume dels Domenys i l’altra al celler de Pira, amb l’objectiu de generar electricitat per autoconsum. La primera planta ocupa una superfície de 401 m2 amb 220 panells solars i la segona s’estén per 97 m2 amb 53 plaques fotovoltaiques. En total, 498 m2 per abastir d’energia ambdós edificis.



A través d’aquesta acció, Cellers Domenys preveu que, en el seu primer any en funcionament, les dues plantes puguin generar un 20% de l’energia que consumeix cada edifici. Alhora, també s’estima que s’eviti una significativa emissió de gasos amb efecte hivernacle; un total aproximat de 63 tones de CO2 anuals. Això seria l’equivalent a la plantació de 312 arbres.



El funcionament d’aquests panells fotovoltaics consisteix en unes plaques híbrides que reuneixen els avantatges i l’experiència adquirida de models anteriors. Així, garanteixen una major durabilitat, resistència i millor aprofitament de la irradiació solar. Alhora, en cas que hi hagi un excedent d’energia, aquesta serà vessada a la xarxa.



El President de Cellers Domenys, Magí Baltà, es mostra satisfet d’aquest pas endavant que “suposarà un important estalvi de la despesa elèctrica i una reducció de la contaminació” i puntualitza que des de Cellers Domenys es farà tot el possible per preservar l’entorn i fomentar el respecte pel medi ambient: “Hem engegat un camí que aposta per les energies renovables i l’eficiència energètica, un punt de partida que representa un avenç important en el pla d’actuació que hem elaborat per la sostenibilitat en el marc de la nostra activitat”, sosté Baltà.



Cal destacar que aquest projecte compta amb la subvenció de fins a un 40% de la línia d’Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.