​Damià Deàs posa el seu càrrec d'AECAVA a disposició de la Junta

Aquest dijous 20 d'octubre, Damià Deàs, president d'AECAVA - Associació d'Elaboradors de Cava, ha posat el seu càrrec a disposició de la Junta Directiva de l'entitat. Amb aquesta decisió, la patronal del Cava obre un procés electoral per escollir un nou president. Damià Deàs, gerent de les Caves Vilarnau (celler pertanyent al grup González Byass) va ser nomenat president d'AECAVA al maig del 2018. Després d'un mandat de quatre anys, Deàs passarà el relleu a un altre membre de la Junta Directiva de la patronal.



En la reunió de la Junta Directiva, Deàs ha comunicat que deixa el càrrec perquè és bo i saludable que els càrrecs es vagin renovant per seguir aportant propostes de valor.



El president sortint ha agraït també a tots els membres de l'associació el recolzament que ha rebut durant el seu mandat que ha valorat de forma especialment positiva. Segons Deàs, “Tanco una etapa personal i professional en la que hem pogut viure dos fets importants com son la unió dels elaboradors de Cava en una sola patronal i l’aprovació per unanimitat del Pla Estratègic de la DO Cava”.



I ha afegit, “Penso que ara, amb l’inici de la nova legislatura de la DO Cava, comença una etapa en la que tots els esforços que ha fet i està fent el sector per poder posar en marxa el Pla Estratègic, siguin reforçats per una bona comunicació, tant des del Consell Regulador, com per part de tots els cellers”.



AECAVA preveu finalitzar el procés electoral amb l’elecció del nou president de la patronal del Cava el proper mes de novembre.