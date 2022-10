Segura Viudas, cava oficial de la 080 Barcelona Fashion

La marca Premium de cava Segura Viudas i 080 Barcelona Fashion han segellat un acord de col·laboració pel qual el celler català es converteix, per primera vegada, en patrocinador i cava oficial de la 30a edició d'un dels esdeveniments més emblemàtics de la moda del sud d'Europa. L'acte, que acapara totes les mirades de la indústria de la moda internacional, tindrà lloc els propers 25, 26, 27 i 28 d'octubre al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona.



En el marc del seu compromís amb la cultura, l'art i l'elegància, Segura Viudas aposta per la setmana de la moda de Barcelona i serà el cava oficial que degustaran els assistents de la 080 Barcelona Fashion, en concret els caves Segura Viudas Brut Reserva i Brut Rosé. Segura Viudas recolza així un sector històric de la indústria catalana, com és la moda, seguint la seva filosofia de “Respecte per les arrels”.



Així mateix, Segura Viudas també serà el patrocinador exclusiu de cava a la post desfilada del dissenyador Juan Avellaneda, imatge de la campanya de Nadal de la marca, i a la festa oficial, que tindrà lloc el divendres 28 d'octubre una vegada finalitzades les desfilades. La festa comptarà amb la presència de periodistes, influencers, models, dissenyadors, etc.