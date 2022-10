​Cicle Anual del Vi Català a El Tros - Bar de Vins

A partir del mes d’octubre i fins a l'agost del 2023, cada messerà la protagonista a El Tros, amb l’objectiu de potenciar el coneixement i la promoció del vi catalàDins d’aquest cicle s'inclouran activitats on els vins catalans seran els protagonistes donant oportunitat a tots els cellers que hi vulguin participar amb la idea de serAlgunes d’aquestes activitats seran: sopars maridatge amb un restaurant i un celler d’una zona vinícola concreta, “duels” entre dos cellers a la nostra barra prenent una varietat de raïm o un estil de vi com a protagonista, tastos maridatge amb formatges o altres productes de diferents zones, o xerrades divulgatives per part de cada Denominació d’Origen.Podeu anar consultant l'agenda aquí