Els 5 millors vins del concurs Vinari, tasta'ls el 26 d'octubre

TAST DE 5 GRANS VINS GUANYADORS DELS PREMIS VINARI Tasta 5 grans vins guanyadors del Gran Or als Premis Vinari. Dia: Dimecres 26 d'octubre

Durada: 2 hores

Preu: 25 € (iva inclòs)

Horari: 19:00 h PER COMPRAR LES ENTRADES: AQUÍ Vins del tast: Josep Coca de Sabaté i Coca 2015 (Corpinnat)

Ctònia 2019 de Masia Serra (DO Empordà)

Clot del Roure Brisat de Vins el Cep (DO Penedès)

Cabrida 2020 de Capçanes (DO Montsant)

Carinyena de Coca i Fitó (DO Montsant) On és Vins & Co? Carrer d'Aribau, 177, 08036 Barcelona

Vols tastar 5 dels millors vins catalans segons el premis Vinari?

Et proposem fer un tast de limitadíssimes produccions, algunes d'elles esgotades, a la botiga Vins & Co, al carrer Aribau número 177 de Barcelona. De l'Empordà al Montsant, passant pel Penedès, 5 joies catalanes guanyadores del premi Gran Vinari d'Or.

5 dels vins guanyadors del Gran Or als Vinari

Josep Coca 2015 de Sabaté i Coca (Corpinnat)



5 joies de molt limitades produccions, algunes d'elles ja esgotades, que podeu tastar (i comprar) el pròxim 26 d'octubre a Vins & Co.

PER COMPRAR LES ENTRADES: AQUÍ

Varietat: Xarel·lo i MacabeuCorpinnatPVP aproximat: 20 eurosdestaca per elaborar escumososi recollir premis allà on es presenten. El xarel·lo i una criança mínima de 65 mesos caracteritzen a aquest escumós guanyador de la millor puntuació als premis Vinari d'enguany.Aroma complex, notes de pinya i eucaliptus, torrats de cacau i fruita seca. Voluminós en boca, carnós i fresc. Un escumós estructurat, fresc i equilibrat.Varietat: 100% Garnatxa BlancaDO EmpordàPVP aproximat: 25 eurosL’és un vi blanc de criança queelabora amb raïm 100% garnatxa blanca d’una vinya vella plantada l’any 1961. Es tracta d’un vi blanc complex i estructurat, un vi de guarda amb capacitat d’envelliment en ampolla.Combina aromes de fruita blanca, fonoll i un lleuger torrat de bota, amb una gran presència del nostre terrer granític. En boca, té una entrada voluminosa degut a l’envelliment sobre les fines lies, amb una lleugera carnositat molt interessant en un vi blanc.Varietat: 100% Xarel·loDO PenedèsPVP aproximat: 18 eurosEn paraules del celler, "un vi fet a l’antiga, recuperant el xarel·lo que s’elaborava a les nostres masies, fermentat sencer, amb la rapa, la pellofa, la polpa i el pinyol durant tres setmanes en bocois de 600l. de castanyer, a baixa temperatura".Després de fermentar i un cop premsat, està 9 mesos amb les mares en botes de roure francès de segon any. "És un vi amb reflexos ataronjats. En nas ens dóna aromes de fruites blanques madures, amb tocs de flors blanques acompanyades per notes anisades i records vegetals".Varietat: 100% Garnatxa negraDO MontsantPVP aproximat: 37 eurosés un vi de vinya vella, que es cria 12 mesos en Foudre francès (3000L), de lleuger i mitjà torrat. Posterior envelliment en tancs d’acer inoxidable durant 2 mesos just abans d’embotellar.Nas molt expressiu amb notes florals i d’herbes de muntanya que li atorguen un perfil fresc i perfumat. En boca, ample ventall de fruits vermells, maduixes, gerds… Tanins suaus amb cos mitjà i fusta molt ben integrada.Varietat: 100% CarinyenaDO MontsantPVP aproximat: 30 eurosdel celler, de vinyes velles, de 60 a 80 anys, criat en bótes noves de roure francès durant 12 mesos.Un vi complex i potent amb un nas on destaca la fruita com el cassís i les espècies, juntament amb la regalèssia i els balsàmics. En boca és sedós, potent i llarg pero fresc al mateix temps.