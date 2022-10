​INNOVI i els seus socis guanyen 12 projectes Next Generation

Elha adjudicat el 100% de les subvencions demanades peldins del(AEIs). En total són 7 projectes que coordinarà directament INNOVI i 5 més on hi participarà de forma directa. En total, això representa més de 1,5 milions d’euros que permetran impulsar diversos projectes d’innovació al sector vitivinícola.Concretament, els projectes que INNOVI coordinarà i que han rebut aquest finançament són:Millora del coneixement i l'experiència del consumidor de vi mitjançant tasts amb IoT (Internet de les coses) i la monitorització dels patrons de compra en botigues especialitzades amb un carnet de fidelització.Sensorització i digitalització de polvoritzadors de fitosanitaris amb recollida de la deriva en connexió amb una plataforma de processat i presa de decisions.Incorporació de la realitat virtual en la formació en poda.Intel·ligència artificial i machine learning aplicada a la identificació de microorganismes de la fermentació en begudes.Implementació d'IoT i certificació Blockchain per part de les Denominacions d'Origen vitivinícoles per a la prevenció del frau.Desenvolupament de nous materials biodegradables incorporant taps de suro reciclats per a impressió 3D.Creació d’una xarxa col·laborativa de digitalització i monitorització agroclimàtica open-data per a la predicció de plagues, minimització de l'ús de fitosanitaris i la realització d’estudis sobre l’impacte del canvi climàtic en la viticultura catalana.Per altra banda, altres projectes que seran coordinats per altres clústers però on INNOVI també tindrà participació activa són:Investigació i desenvolupament d'un sistema digital de suport a la presa de decisions a la indústria agroalimentària: optimització de processos productius i reducció de la petjada mediambiental.Desenvolupament d’un robot de poda vitícola.Reducció de la petjada de carboni a cellers de vi incorporant l’estudi de la conversió de generadors basats en dièsel per al consum d’hidrogen.Incorporació d'etiquetes intel·ligents per a gestió d'estocs.Creació d’un market place pel sector HORECAAquests projectes se sumen a altres que INNOVI ja té en marxa i que està treballant conjuntament amb diversos socis del clúster. El President d’INNOVI destaca la “bona que feina que ha fet l’equip tècnic d’INNOVI a l’hora de preparar i coordinar els projectes presentats. També posa de manifest que “aquests projectes han de permetre fer un pas endavant en la innovació del sector vitivinícola”.Per altra banda, el Clúster Manager d’INNOVI,, destaca que “aquests són projectes que fem conjuntament amb els socis d’INNOVI, que hi participen activament. Sense el dinamisme i les ganes d’innovar dels socis no s’hagués pogut presentar aquests projectes i encara menys es podrien executar”. Actualment més del 50% dels socis participen en algun projecte del clúster.