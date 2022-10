L'associació vinícola Qalidès es dissol després d'assolir els objectius

Qalidès Terrers del Penedès, associació constituïda el 2004 per defensar i promoure els

vins del territori, ha aprovat posar fi l’associació en la reunió celebrada aquest divendres,

14 d’octubre, a Pacs del Penedès. Els representants dels 14 cellers integrants de l’entitat

han acordat posar fi a l’activitat de Qalidès ja que consideren assolits els objectius pels

quals es va constituir l’associació ara fa 18 anys i escoltades moltes de les peticions, que

ha recollit i impulsat la DO Penedès.



El grup Qalidès manifesta “Tot i que creiem que és molt interessant que els membres de

l’associació continuem treballant com un think tank, estem convençuts que el

plantejament de l’associació ha de transformar-se per adaptar-se a la nova situació.

Aquests darrers deu anys, la DO Penedès ha estat molt proactiva i ha donat resposta a

algunes de les nostres peticions. Estem convençuts que continuaran fent molt bona feina

en la defensa dels vins i del territori i per tant la nostra tasca com a associació ja no és

necessària”.



Qalidès va néixer amb l’objectiu de fer una sèrie d’actuacions per defensar el caràcter i

la qualitat de vins del Penedès, potenciar els vins de terrer, donar a conèixer la llarga

tradició vitivinícola de la regió i defensar l’entorn i identitat paisatgística del Penedès. Els

elaboradors de Qalidès valoren molt positivament la feina realitzada per l’associació i

considera que “s’ha exercit pressió i actuat com a lobby per millorar moltes coses que

s’han aconseguit al llarg de tots aquests anys”.



Entre les fites impulsades per la DO Penedès amb la contribució de Qalidès, destaquen el

suport a projectes de petits cellerers, als que s’ha donat formació; l’elaboració del pla

estratègic de la DO Penedès on es recullen moltes demandes dels cellers i viticultors;

l’impuls a la sostenibilitat i la viticultura ecològica; la zonificació del Penedès; l’aposta

per l’enoturisme i el congrés d’art i paisatge entre altres.



L’associació vitivinícola també ha organitzat, durant aquests anys, activitats per donar a

conèixer els vins, el territori i la història vitivinícola del Penedès, que inclouen els Speed tasting, un format de tast original i innovador, experiències de maridatges en diferents restaurants, els Debats Qalidès i cursos d’estiu a la Universitat de Barcelona.



En l’última assemblea de Qalidès, celebrada el divendres 14 d’octubre, s’ha formalitzat

posar fi a una etapa de l’associació tot i que continuaran reunint-se amb el compromís de tots els assistents de continuar treballant conjuntament per fer propostes a la DO Penedès.



També s’ha acordat destinar el romanent dels comptes de l’associació al Centre d’Estudis

del Paisatge Vitivinícola (CEPVI), entitat sense ànim de lucre que organitza el Congrés

d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme. Els membres de Qalidès eren els cellers familiars

Gramona, Can Feixes, Família Torres, Sabaté i Coca, Mas Candi, Jané Ventura, Finca

Viladellops, Pardas, Cellers Augustus Forum, Jean Leon, Mas Comtal, Can Ràfols dels

Caus, Parés Baltà i Albet i Noya.