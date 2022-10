Sopars maridats a Sitges amb la DO Penedès

Latorna a unir els seus millors vins amb la gastronomia dels principals restaurants de Sitges. Latindrà lloc d, i hi participaran 23 cellers de la DO Penedès i 8 destacats restaurants de la vila.Els elaboradors dels vins Penedès presentaran personalment els seus productes en sopars maridatges molt especials i cuidats, on cada restaurador també proposarà una selecció dels seus millors plats. La 2a Ruta Gastronòmicaa Sitges té el suport del, l’i la revista TotHoSap!.A cada sopar es tastaran quatre vins Penedès. En aquesta edició s’hi podran descobrir vins de 23 cellers repartits en els 8 restaurants participants. Els cellers que participaran en la 2a Ruta Gastronòmica DO Penedès a Sitges seran AT Roca, Albet i Noya, Alsina & Sardà, Avgvstvs Forvm, Can Ràfols dels Caus, Can Feixes, Celler Credo, Celler Hospital de Sitges, Clot dels Oms, Gramona, Jané Ventura, Joan Segura Pujadas, Mas Bertran, Mas Tinell, Nadal, Parés Baltà, Pinord, Propietat d’Espiells - Juvé & Camps, Puig Batet, Ramon Canals, Sumarroca, Vallformosa i Viladellops.Per tal de poder gaudir de totes les propostes víniques dels cellers de la DO Penedès, els restaurants participants de Sitges han preparat menús degustació amb productes de proximitat que mostraran la tradició gastronòmica del territori.La ruta s’iniciarà en el(05/11) i el seguiran el(11/11), el(12/11), el(18/11), el(19/11), el(24/11), el(25/11) i el(02/12).En aquesta nova edició de la ruta, els diversos sopars coincideixen amb altres esdeveniments vinícoles. Els tres primers sopars, que tindran lloc als restaurants Maricel, Casa Hidalgo, Mare Nostrum, estan inclosos dins dels actes de la Setmana del Vi Català. Per altra banda, els sopars als restaurants La Nansa i el Sabàtic formen part de la programació de la Setmana de la Malvasia.Per poder assistir als sopars de la, cal contactar directament amb els restaurants i fer una reserva prèvia. El preu dels sopars oscil·len entre els 50 i els 60€. Tota la informació de l’esdeveniment es pot trobar a les xarxes socials de la DO Penedès i a la seva web www.dopenedes.cat