Neix el primer brandi fumat i el millor bar del món crea un còctel amb ell

Torres brandy al "Paradiso", escollit millor bar del món

, la marca de brandi preferida pels bartenders segons, demostra el seu esperit inquiet i la seva capacitat d’innovació amb el primer brandi fumat:. Torres Brandy experimenta amb barriques fumades per donar un acabat especial a la seva marca insígnia Torres 10 i ampliar el ventall de propostes enfocades a la cocteleria per crear nous combinats o recrear els grans clàssics.Torres 10 Smoked Barrel és una edició limitada i efímera de la ‘Barrel Series’. Si el 2019 llançava Torres 10 Double Barrel, ara presenta aquest nou brandi amb un acabat més atrevit. Després del primer envelliment en botes pel tradicional mètode de solera, el brandi se sotmet a un, en aquesta ocasió, en botes fumades de roure americà, que aporta subtils notes dolces de vainilla, mel i caramel toffee sobre un fons fumat inconfusible.Aquest brandi, emparat sota la, mostra una aroma intensa i torrada. El final és molt llarg, càlid i profund, amb tanins sedosos i un toc de fum i notes de fusta de roure especiada.La versatilitat dei la delicadesa del toc fumat han servit d’inspiració a l’equip de, escollit millor bar del món segons, per crear, un twist o recreació del còctel clàssic, especialment indiciat per a la tardor. “Hem preparat un caldo de bolets al que, un cop fred, hem afegit suc de llimona fresca amb la intenció d’acidificar-lo. Per a la part dolça, hem fet servir una mel de castanyes i un extracte de gingebre fresc”, comenta l’equip de Paradiso. Per a la decoració del còctel, han fet servir els bolets del caldo en forma de chips molt fines i cruixents i en forma de salsa suau i saborosa.Aquest laboriós còctel va ser ideat especialment per a la festa que Torres Brandy va celebrar al FiskeBar de Barcelona el passat dimecres, 5 d’octubre, en què la barra va ser atesa per Paradiso. La proposta de la premiada cocteleria incloïa també dos còctels més,ambamb el brandi cristal·lí, demostrant les possibilitats que ofereix el brandi en l’àmbit cada vegada més dinàmic de la mixologia i també en el món de la gastronomia.