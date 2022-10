Torna la Festa del Vi Novell del Celler Masroig

El Celler Masroig torna a recuperar enguany la seva tradicional Festa del Vi Novell després de dos anys de semiaturada per la crisi sanitària. El pròxim 12 de novembre el celler tornarà a celebrar la seva esperada festa, on els seguidors del vi novell tornaran a gaudir de l’espinjolament de la bota, enguany de la mà dels germans Júlia i Pau Serrasolsas, Ginestà, que posaran el punt musical a la trobada.



La festa arrencarà a les 21:00h a la plaça del Celler Masroig amb el pregó dels padrins i el tradicional espinjolament de la bota, que donarà el tret de sortida a tot un vespre de celebració on els assistents podran gaudir de la nova anyada del Vi Novell del celler i maridar-lo amb una proposta gastronòmica de proximitat, tot gaudint de la música de Ginestà, que arrencarà el seu concert a les 21:30h. A més, el celler servirà també el nou oli del raig perquè els assistents puguin degustar el primer oli de la nova collita.



La imatge del Vi Novell



Una de les característiques que defineix el Vi Novell del Celler Masroig és la seva imatge, que canvia cada any per transmetre els conceptes de festa i tradició que envolten l’arribada del primer vi de l’any.



El concepte d’aquest any gira al voltant de la importància de tot allò que envolta el vi novell, més enllà del producte en si: festa, celebració, tradició, menjar, gent... La imatge del Vi Novell 2022 es donarà a conèixer uns dies abans de la festa, i serà el tret de sortida a la celebració d’enguany.