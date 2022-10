Vins en llauna: tastem setze vins blancs, rosats, negres i escumosos

Hola aficionats!Sempre amb l’ànim lúdic i formatiu que caracteritza l’articulista que subscriu, utilitzant acom a altaveu públic us faig arribar el tast fet de vins en envàs de llauna. Perquè qui subscriu està a la moda, à la page, on top, i alterna amb tot allò cool. Oi tant Bro.Una de les tendències que podeu trobar ara al mercat del beverri són les llaunes que contenen la millor beguda fermentada (aquesta si) mediterràniament i que no és altre queDiuen que podria ser una manera d’arribar a un públic no consumidor de vi, un públic jove. Potser per això s’aposta per unes llaunes amb una estètica gràfica moderna, deixant molt clar conceptes com l’ecologia, la sostenibilitat i el veganisme, a banda d’usar moltes paraules en anglès, que deu ser que l’anglès és de moderns. O potser és que no s’adrecen al consumidor autòcton sinó al visitant. Ves a saber Bro.Les llaunes utilitzades són fabricades d', amb un, lliure de BPA (sense bisfenol), que impedeix que el vi estigui en contacte amb l’alumini eliminant la possibilitat del gust de metall. Les llaunes són reciclables.Si l’envàs -alimentàriament parlant- és excel·lent, anem a veure amb què s’ha omplert.. 13,5º100% Garnatxa negre, DO Catalunya, celler Castelo de Pedregosa, quatre mesos de criança en bota de 500l.Vi negre de bon color amb un nas que recorda a fruita vermella i negre, llaminadures, pega dolça que fan pensar en el seu lleuger pas per fusta. Boca ferma, taní present però discret. Vi de barbacoa digne., 13,5ºDO Catalunya, celler Batea.De bonic color, ens mostra un nas amb llaminadures, fruita vermella fresca amb un toc de pega dolça. En boca és ampli, amable, llaminer.14º, Kanwas wine.Bon color, nas de marcada fruita vermella i negre, mostrant un clar caràcter de vi jove. Boca lleugera, fàcil de beure, amb una lleugera astringència.11º vi sense sulfits afegits, can-vi Wines.Fet amb garnatxa i monestrell, de vinyes situades a Blancafort, a la Conca de Barberà.Presenta terbolesa en la copa, nas de fruita vermella amb records vegetals, rapa. Rusticitat en boca, recorda un tradicional vi de poble. No mostra els defectes habituals dels vin naturals., 12º, Born rosé Barcelona.Garnatxa negre i ull de llebre.De color rosat molt pàl·lid, buscant l’estil dels rosats de la Provença, amb el característic color tel de ceba. En nas ens mostra records florals, aromes de fruita vermella fresca, molt lleuger en boca, fàcil de beure, fresc., 12º, garnatxa negre, DO Catalunya, Castelo de PedragosaDe color rosat molt pàl·lid, buscant l’estil dels rosats de la Provença, amb el característic color tel de ceba. En nas ens mostra records florals, aromes de fruita vermella fresca, molt lleuger en boca, fàcil de beure, fresc12,5º, Kanwas wine.Garnatxa negre i Shiraz. De color vermell pujat, tal com ha de ser un bon rosat. Nas de llaminadures de fruita vermella madura. Boca més ampla i carnosa, un rosat agradable de certa calidesa i amb cos., 12ºDe color rosat molt pàl·lid, color tel de ceba. En nas ens mostra records florals, aromes de fruita vermella fresca, amb gas carbònic en boca, fàcil de beure, fresc., garnatxa banca, 13º, DO CatalunyaDe color verdós pàl·lid, presenta un nas discret, records de flors blanques, poma madura i cítrics. En boca fruita blanca madura, acidesa marcada, amb una lleugera amargor en boca. Agradable., 60% Muscat i 40% xarel·lo, 12.5º, Castelo de Pedregosa. DO Catalunya. De color verdós pàl·lid, amb un nas floral, records de flor dolça, pètal de rosa, amb una boca discreta., 80% xarel·lo i 40% Chardonnay , 12º, Castelo de Pedregosa. DO Catalunya. De color verdós pàl·lid, nas de fruita blanca madura, no massa expressiu, notes cítriques. Boca lleugera, amb unes notes cítriques., 12,5º, Kanwas Wine. Battonages amb mares durant 3 mesos.De color verdós pàl·lid, mostra inicialment un nas molt floral, molt expressiu per ser la varietat que declaren. Boca ampla, amb una lleugera amargor en boca, un blanc molt correcte.12º Kanwas WineDe color verdós pàl·lid, mostra un nas exòtic, típic de la varietat, notes tropicals, pinya, fonoll amb unes notes anisades. Boca amable, de bona persistència, un vi molt agradable.10.5º , Can-vi Wines, vi sense sulfits afegits.Fet amb macabeu i parellada, vinyes situades a Blancafort, a la Conca de Barberà.De color groc daurat amb reflexos or vell, nas amb records de flor de ginesta, fruita blanca madura, poma molt madura amb notes d’oxidació. En boca trobem un vi amb clars símptomes d’evolució, madur, que confirma la fragilitat dels vins elaborats sense sulfurós., 10.5º , Can-vi Wines, vi sense sulfits afegitsElaborat amb macabeu i parellada realitza el final de fermentació dins de la llauna. Vi escumós de color groc palla, nas de fruita blanca oxidada, notes d’acidesa volàtil, recordant en boca a la sidra., 2021, xarel·lo i malvasia de sitges, Castelo de Pedregosa, 11.5º,Vi escumós, nas de fruita blanca, plantes aromàtiques, herba seca... En boca lleugera amargor, de bombolla grossa, curt en boca.I fins aquí el que s’ha pogut tastar. Interessant format d’envàs, fàcil de transportar, fàcil d’obrir, fàcil de refredar, que pot facilitar prendre una copa de vi en situacions informals, ja sigui en un pícnic enmig del bosc, en una cala costanera o a casa d’una persona no consumidora de vi.Salut Bro.