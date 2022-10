Torna el festival de gastronomia local i artesana al TNC

Foto: Silvia Gil Roldán



Dissabte 5 i diumenge 6 de novembre de 2022

Dissabte: 11h – 23h

Diumenge: 11h – 20h

Entrada anticipada amb l’app de pagament Verse al web d’All Those:

Els dies 5 i 6 de novembre el Teatre Nacional de Catalunya acollirà de nou el festival, l’esdeveniment que reuneix en un mateix lloc les propostes gastronòmiques locals més capdavanteres, els projectes artesans més atractius i el millor ambient de la ciutat.L’emblemàtic TNC serà l’escenari ideal onper fer les delícies del públic assistent. Imprescindibles com els gelats cremosos deels dolços creatius do els formatges de llet crua deajudaran a omplir el rebost de casa de sabor, tradició i qualitat.Als immensos jardins del Teatre Nacional se situaran: les pizzes de massa mare de, els arrossos de, les brases de, els plats coreans de, els panini italians de… Una selecció dels restaurants més interessants de la Ciutat Comtal presentaran les propostes més informals en les quals hi hauràsempre acompanyades pel clàssic vermut d’o la cervesa artesana delElsseran un dels punts forts del festival i, en aquesta ocasió, l’emblemàtica marca anglesa de sal. Propostes d’allò més variades com la de Pa de Kilo per ao la de Marlowe per afaran que els assistents aprenguin mentre gaudeixen.I, com a imprescindibles de cada edició, sonarà la millori hi haurà una àmpliai les seves famílies en col·laboració amb Mammaproof.