Vídeo! Fòrmules per eliminar les taques de vi negre fàcilment

S'acosten dies de dinars i sopars a la fresca, amb llargues sobretaules, plenes de copes i, gairebé sempre, amb. Si tenim la sort que ens cau vi blanc, no hi ha problema, però quan la copa està plena deI és que és sabut per tothom que el vi negre és ben difícil de treure. Hi haSi has tacat les, tenim tres opcions senzilles:. La primera, posar-hi. La sal xuclarà el vi i, un cop seca i retirada, desapareixerà completament la taca.El segon truc és posar la part d'estovalles tacada en unla taca anirà desapareixent poc a poc. Finalment,no s'ha de fregar la tela, el vi negre es diluirà tot sol en el vi blanc.Si la, hem d'optar per unes altres fòrmules. La primera és barrejar: primer es cobreix la taca amb el vinagre i després es frega amb el detergent i la taca desapareix.Una altra opció és utilitzarlíquid: la barreja absorcirà la taca i després només has de posar la peça de roba a la rentadora. La roba blanca accepta també el, tot i que aquesta ha de ser l'última opció.Per últim, us deixem una altra manera de treure les taques, amb tot el procés gravat en vídeo:Abans decomençar el procés feu-vos amb un drap de cotó net i de color blanc, un bol, sal, una goma elàstica i aigua bullint.1. Primer de tot passeu el drap humit per absorvir l’excés de vi, suaument. Alerta! Si fregueu massa fort fixareu la taca.2. Tenseu la camisa, les estovalles o qualsevol peça de roba que hagueu tacat. Poseu-la sobre el bol i subjecteu-la amb la goma.3. Escampeu una quantitat generosa de sal per sobre la taca. Ara cal que ho deixeu reposar com a mínim cinc minuts, just per permetre que la sal absorveixi el líquid.Recordeu! com més aviat apliqueu la sal, més fàcil serà treure la taca!4. Passats aquests minuts afegiu lentament i amb molta cura l’aigua bullint, des d’una alçada d'uns 20 centímetres. Fer-ho des d’aquesta distància li dóna la força suficient per eliminar la taca.5. Ja a ho teniu! Ara ja només cal que poseu la peça de roba a la rentadora amb un programa d’aigua calenta.I ja per acabar, un últim consell: no poseu la roba a l'assecadora fins que la taca se’n vagi del tot, perquè l’escalfor podria fer que es tornés a fixar la taca.