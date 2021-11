Com preparar-te un gintònic perfecte i quins errors has d'evitar

Errors freqüents quan prepararem un gintònic a casa

1. Barrejar els ingredients de qualsevol manera

Perquè l'ordre dels ingredients sí que altera el producte. Primer, s'ha d'afegir la ginebra perquè quedi tot ben barrejat i amb un gust equilibrat. Després la tònica i finalment, un cítric.



2. Els glaçons casolans

El secret del gintònic és la baixa temperatura per evitar el desgel. Els glaçons casolans són un mal negoci perquè, a part que acostumen a tenir algun sabor que no ens interessa, es desfaran ràpidament fent que el gintònic pugi de temperatura i es torni desagradable.



3. El maleït got de tub

El got de tub està prohibidíssim perquè el tub fa que augmenti la temperatura ràpidament i perquè no permet que es barregin perfectament els ingredients.



4. No fem amanides dins la copa

És habitual passar-nos amb els cítrics, la canyella, la maduixa, el pebre i el clau d'olor. També és molt freqüent esprémer sucs de llima o llimona dins el gintònic. Com més sucs de fruita posem, menys sabor i essència del conjunt tindrem i el carbònic ens desapareixerà.



5. Meitat ginebra i meitat tònica

Les proporcions són importants i si posem massa ginebra dominarà el gust per sobre de la tònica.



Com preparar el gintònic perfecte

Fer un gintònic com un professional de la cocteleria no és difícil. Agafem una copa "baló" de peu llarg de qualsevol fabricant. Les comercialitzen específicament com a copes per a gintònic. La refredem abans d'utilitzar-la i l'omplim de glaçons de gel massís i osmotitzat fins dalt per mantenir la temperatura baixa i evitar el desgel. Afegim 5 o 6 cl de ginebra. El típic got de "xupito". El volum compensat d’alcohol quedaria en uns 9 graus. Servim la tònica lentament i amb cura per tal de mantenir el carbònic intacte fins a arribar a la copa. Si teniu una "cullera coctelera", perfecte, tot i que alguns estudis diuen que aquesta pot produir pèrdua de carbònic. Afegim els complements anomenats botànics -plantes, fruites o altres elements naturals amb què les ginebres o les tòniques estan macerats-. Se'n poden posar frescos com pells de taronja, llima, llimona o cogombre, tenint en compte que l'àcid cítric neutralitza el carbònic i no ens interessa (no espremem sucs a dins!) o també secs com baies de ginebró, pebre, coriandre, canyella, entre moltes altres opcions. Si voleu un gintònic amb gust de ginebra i de tònica eviteu l'excés de botànics. Una simple pell de llima pot ser perfecte.

L'any 1870-empresari alemany- va posar quinina a una beguda carbonatada creant el que va ser la primera beguda tònica (de soda). Naixia així una beguda eterna, refrescant i que funcionava com a medicament contra el paludisme. Fins als nostres dies, només faltava afegir ginebra a la tònica -ho van fer els soldats britànics- per acabar fent del gintònic una beguda consumida a tot el món.Si bé és cert que a cadascú li agraden més o menys "carregats", amb més o menys cítrics i amb canyella o amb cardamom, us mostrem els errors més habituals si el que volem és fer un gintònic, i no una altra beguda, i els passos per preparar-lo com ho faria un professional de la cocteleria.