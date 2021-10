, i, han rebut de mans de Rafael Sandoval, sommelier del restaurant Coque (**), el “” atorgat al cava ecològic. L'entrega d'aquest guardó ha tingut lloc en un acte presidit perEl jurat d'aquests guardons, compost per professionals de reconegut prestigi al sector vitivinícola, s'ha basat en els vins més ben puntuats al, on aquest cava va obtenir la màxima distinció per primera vegada en la seva història: el “Gran Bacchus ”.Aquest Brut Rosat Reserva Ecològic s'elabora majoritàriament amb les varietats negres de Garnatxa i un petit toc de Pinot Noir. El resultat és un cava rosat pàl·lid, de gran complexitat aromàtica, molt cremós, fresc i elegant.Vilarnau Rosé Delicat és apte per a vegans i un cava perfecte per acompanyar arrossos, pastes o postres cremoses. També és la millor opció per gaudir-lo en aperitius ia mitja tarda a “l'hora del cava”, on una copa freda és ideal per acompanyar qualsevol trobada, tertúlia o afterwork.