6 increïbles combinacions de vins i còctels amb panellets, castanyes i moniatos

Montse Freixa (sommelier d'oli): uns panellets salats per fer l'aperitiu



Recepta de l'aperitiu de panellets de festuc



Ingredients:

125 g Mató de La Lleteria

200 g Festuc natural sense closca de Terebinthus

50 ml Oli d'oliva verge extra verd Oligami

Mel de romaní Beehappy (opcional)

L'oli d'oliva verge extra pot ser un ingredient d'uns panellets salats Foto: Montse Freixa

Elaboració:

1. Amb l'ajuda d'una picadora elèctrica, elaborem una farina de festuc. Hem de fer-ho en accions d'un segon i pausa, per evitar que es faci una pasta, i fins a obtenir una pols de festuc. Separem 50 g de farina de festuc (l'emprarem al final per arrebossar) i disposem la resta en un bol gran.

2. Verifiqueu que el mató no té excés d'humitat. En cas que sigui excessiva, amb l'ajuda d'un drap o gasa emboliqueu-lo i pressioneu suaument per extreure-li i obtenir el quall escorregut. A continuació, aboqueu-lo al bol amb la farina de festuc

3. Amb una forquilla a una mà, aneu xafant, i amb l'altra mà aneu incorporant l'oli. Barregeu fins a obtenir una massa homogènia (ha de ser densa per poder formar les boles dels panellets). Unteu-vos les mans amb oli i us serà molt fàcil formar les boles.

4. Finalment, arrebosseu les boles amb la farina de festuc reservada i presenteu-les al gust. Acompanyades amb mel són una delícia, detalla Freixa.

Conserveu els panellets a la nevera. Es poden fer dolços incorporant la mel a la massa i una mica més de farina. També podeu pintar-los amb ou i enfornar 5 minuts per obtenir el daurat característic. A més, i si us agrada el formatge fort, podeu afegir una part de formatge al gust.



L'oli que proposa Freixa per a aquesta recepta té un amarg i un picant equilibrats, baixa astringència i aportació justa de dolç. Segons la xef i sommelier, amb aquest aperitiu es pot gaudir de tots els atributs del perfil d'oli verd intens, com ara les seves agradables aromes d'ametlla verda, carxofera i herba fresca. Amb l'ajuda del festuc, al tast se n'equilibra l'amarg i, gràcies al làctic del mató, es pot gaudir del picant, molt fresc i passatger. Si acompanyem els panellets amb mel, aportem el contrast just per arrodonir l'experiència.

Alex Peiró (restaurant Casamar): un ancestral per acompanyar els panellets dolços

Toni Bru (restaurant Celler de l'Aspic): prendre un moscatell que no embafa gens

El Vi del Vent del celler Mas Vicenç, la proposta de Toni Bru per a la castanyada. Foto: Mas Vicenç

Marta Rombouts (restaurant Almarge): menjar castanyes i moniatos amb un blanc

Meritxell Falgueras (botiga el Celler de Gelida): un cava brut ideal amb els panellets

La sommelier Meritxell Falgueras amb el cava Ametller blanc de noirs i els panellets d'Escribà. Foto: Cedida

Damià Mulà (bartender i professor): beure's la castanyada en un còctel



Còctel All Saints



Ingredients:

5 cl de ginebra NUT Basic

20 cl de llet de castanya (tres castanyes confitades o marron-glacé i 20 cl de llet de civada)

2 cl d'aiguafava o aquafaba (l'aigua de bullir els llegums) o clara d'ou

Pols de castanyes i moniatos, i rodanxa de moniato cuit per decorar

El còctel All Saints que ha creat el bartender Damià Mulà per a la castanyada. Foto: Damià Mulà

Elaboració:

Primer elaborem la llet de castanya, que podem obtenir passant les castanyes marron-glacé i la llet de civada per la batedora, i reservem. En una coctelera, hi posem la ginebra, la llet de castanya i l'aiguafava. A continuació, posem gel a la coctelera fins a dalt per refredar-la bé i la sacsegem una dotzena de vegades. La combinació resultant l'aboquem a una copa pompadour o de còctel, prèviament també refredada amb gel, que haurem retirat abans perquè el còctel se serveix sense glaçons. Per decorar, podem utilitzar una pols de castanyes cuites i moniato sec (s'aconsegueix fent-los al forn i després passant-los per la picadora) i una rodanxa de moniato també cuit.

són les postres de la castanyada. Aquesta festa se celebra la nit d'aquest diumenge 31 d'octubre, però com que enguany Tots Sants és pont, la celebració es pot allargar durant el cap de setmana, i us pot ser útil tenir algunes idees per sorprendre els convidats.han entomat el repte que els hem plantejat des de Cupatges per a aquesta castanyada i ens han fet propostes ben creatives. Si les poseu en pràctica, la vetllada serà recordada per tothom, ja que, ni el cava brut nature és l'única opció per acompanyar les postres, i encara més: us atreviu a provar de ferEls panellets els associem a les postres, però per què no cuinar-ne uns deLa xef Montse Freixa és també una sommelier especialitzada en oli d'oliva verge extra i, com a ferma defensora dels productes de proximitat, ha aprofundit en el seu ús a la cuina. L'oli és com el vi, i cada oli té unes peculiaritats que el fan idoni per combinar-lo amb uns aliments i no amb uns altres. Freixa proposa una recepta de panellets molt fàcil de fer i per a la qual recomana utilitzar unescollit pel seu perfil organolèptic. La recepta és per preparar-los salats, però també explica com fer-los dolços.Tant si ens atrevim com si no a preparar uns panellets salats d'aperitiu, els que no faltaran en moltes taules de la castanyada són els. El sommelier Alex Peiró, del restaurant Casamar de Llafranc (Baix Empordà) d'una estrella Michelin, suggereix unper als amants de tancar un àpat amb bombolles. Un ancestral fa una sola fermentació que s'acaba a l'ampolla (a diferència de les dues del cava) i això es tradueix en una elaboració que pot ser més fresca per al paladar.Peiró proposa L'de malvasia de Sitges (anyada 2020), que forma part del projecte personal al Penedès de, la generació jove del celler. La malvasia de Sitges presenta molta fruita en nas (pera, cítrics) i, en boca, deixa una sensació també d'explosió de fruita que fa "molt viu i alegre" aquest ancestral. Segons el sommelier, és "un gran acompanyant dels tradicionals panellets per als amants dels caves i que volen experimentar amb un producte amb més expressió de fruita, i per la seva capacitat de deixar una boca neta i fresca després dels copiosos menjars de tardor".Els dolços són vins que poden aixecar certes reticències per la seva fama d'embafadors, i en especial quan es tracta d'elaboracions com els moscatells, però convé donar-los una oportunitat perquè no tots són iguals. A més, poden representar un maridatge ideal per gaudir dels(Priorat), proposa acabar l'àpat de la castanyada amb elAquesta elaboració dolça és d'aquesta mateixa anyada 2021, de manera que és un dels primers vins de l'any que tastareu, està emparat per la DO Tarragona i es fa amb raïm moscatell de gra petit. Conté una bona dosi de sucre residual, però es destaca pel contrari del que es podria pensar d'un clàssic moscatell: és tot frescor i acidesa, i té un grau alcohòlic baix, de l'11%. Per a Bru, "és com si masteguessis raïm", i és d'aquells vins que fàcilment es pot acabar en una taula compartida. Es presenta en una ampolla de 50 cl.Les bombolles no són les úniques que casen amb la castanyada. La(Barcelonès), proposa acompanyar les castanyes i els moniatos cuits al foc amb un blanc:. Rombouts explica que és un vi de macabeu de la Múnia (Alt Penedès), vinificat i premsat amb la rapa, i això li atorga un punt una mica secant que li va d'allò més bé amb el gust delicat de les castanyes i els moniatos.Amb el seu maridatge, prossegueix Rombouts, es trenquen dos mites: "Un és que les castanyes i els moniatos no tens per què menjar-te'ls de postres i poden ser fins i tot un aperitiu, i l'altre és que,". De fet, al seu restaurant acudeixen comensals que volen prendre's les postres amb un vi blanc o negre, perquè no són gaire proclius a demanar un dolç.En moltes llars,. La, que forma part de la nova generació de la botiga de vins Celler de Gelida de Barcelona, veu ideal acompanyar l'àpat de la castanyada amb elque és un brut nature 100% pinot noir. Falgueras, que ésexplica que enguany ha estat treballant en uns maridatges amb panellets d'Escribà i considera que aquest cava li queda d'allò més bé."Per a mi, el carbònic és imprescindible perquè ens ajudi a digerir el massapà, i m'encanta la combinació de les notes torrades del cava amb les dels pinyons", ressalta. La sommelier es confessa una amant dels escumosos blanc de noirs, perquè aporten més estructura i aroma, així com dels que s'elaboren específicament amb raïm pinot noir. Afegeix que el cava que proposa pot prendre's durant tot l'àpat, i més aquest any que la vetllada de la castanyada potser comença abans perquè és un moment de retrobaments després del parèntesi covid.Per acabar aquest recull d'idees per a la castanyada,ha elaborat una recepta deespecial per a la festa. Mulà considera que, més enllà dels vins, un bon maridatge amb els panellets, castanyes i moniatos és optar per prendre un combinat que també porta alguns dels ingredients tradicionals de la castanyada. "", suggereix. A més, el còctel que presenta és(sempre que es faci amb aiguafava, que és com apareix a la recepta, en comptes de clara d'ou).