Cinc grans vins catalans sense sulfits afegits que has de tastar

Cinc vins catalans sense sulfits afegits que heu de conèixer

Tots els vins contenen sulfits perquè els sulfits són un component natural que contenen les plantes, les persones i els animals. Al vi, tradicionalment s'han afegit (més) sulfits per conservar-los i que no es contaminin.Moltes vegades en una ampolla de vi hem vist la frase:. Què són els sulfits? Si llegim la definició estricta de la paraula, trobarem la següent informació:: Són derivats del sofre que s'utilitzen com a additiusen la indústria alimentària.El sulfit és undels aminoàcids que formen les proteïnes que tenen les plantes, les persones i els animals. El raïm també en té i, per tant, el vi sempre en tindrà. ​, però no tots els vins contenen sulfits afegits. L'afirmació correcta doncs seria "amb sulfits afegits" o "sense sulfits afegits".Els vins que tenen més de la quantitat mínima i natural, són vins on s'agreguen sulfits o diòxid de sofre (SO2), bàsicament per aprofitar els seus beneficis com a conservant i antisèptic. Utilitzat "correctament" és l'additiu que condiciona menys les aromes i els sabors. Trobem sulfits en aliments (embotits, per exemple), amb la referència a l'etiquetaQuants sulfits pot tenir un vi? Pocs (menys de 10 mg/l) o moltíssims (fins a 160/180 mg/l). Per norma, tots els vins que contenen una dosi superior a 10 mg/l han d'indicar en l'etiqueta "conté sulfits".Des de la seva creació el 2008,no ha deixat d’innovar elaborant vins amb un caràcter propi. Tot i que al capdavant hi ha quatre famílies, podem dir que enés l’alma mater del projecte. Si no coneixeu cap vi de la gamma Orto, afanyeu-vos a tastar-ne algun: Orto Blanc, Orto Negre, les Comes d’Orto, la Coma d’en Genís, Orto Brisat o, el que recomanem avui.Tornem al "", un vi brisat macerat durant 29 dies (període lunar) amb remuntats suaus cada tres o quatre dies i buscant l’essència de com es feien els vins en èpoques passades.Vi-D-Re és un vi deamb menys de 10 mg/l de sulfurós total. Aquest vi fet per l'està criat en damajoanes de 32 litres en record a la manera de fer els vins quan a la zona no hi havia sofre i, tot just, la fusta arribava al territori per elaborar vins negres.Un vi que està només en contacte amb vidre.és elaborat amb la mínima intervenció, buscant la màxima expressió i on la transparència marca el camí. És un, senzill i franc. Mostra la potència aromàtica de lamés pura. Un vi delicat i llarg. Ideal per acompanyar els propers capvespres de dies llargs i càlids, envoltats de bons amics i bones menges.El 2009 elsvan treure a la llum el seu projecte personal i de vida: el seu celler. Durant aquests anys han anat escalant a ritme vertiginós fins a convertir-se el dia d’avui en un dels cellers de referència de laLa seva gamma, la porta d’entrada al celler, té una gran relació qualitat preu. Elaborat amb, fent dues passades a la verema, una de més verda i l’altra de més madura, aconsegueixen un vi amb més estructura que les garnatxes blanques de la zona. Aromàticament trobem una part més fresca de la primera passada i una de més madura de la segona. Destaquen les notes dei les deA la Segarra, més concretament a l’, trobem la família, amb l’Eva i l’Eloi al capdavant. Fa més de tres dècades que elaboren vins. Des dels inicis, el Jaume (el pare) va tenir clar que volia elaborar vins sota el segell de l'. La següent generació ha fet un pas més i ha començat a elaborar vinsEls Bonet parlen del vi Isarda com a "vi lliure i salvatge, de fermentació espontània i sense criança". Una bona manera de descriure un vi de cabernet sauvignon fet sota paràmetres d’elaboració no convencional. Un bon vi que mostra la zona d’on prové.El dia que descobriudescobrireu una zona segurament desconeguda. Quan el Gaià entra al Tarragonès hi ha un patrimoni al voltant del vi espectacular amb projectes molt interessants a la zona.Un d’aquests és el, un projecte que va néixer l’any 2001 amb en Moisès com a màxim responsable. A les finques, a banda de les vinyes, trobem oliveres, sembrats i garrofers formant un gran paisatge.Destaco el seu vi fet amb garnatxa, un vi sa, d’agricultura respectuosa, com a ells els agrada anomenar. Un, directe i sincer, un vi molt gustós i que alimenta l’ànima.