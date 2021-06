Els Caves elaborats a Catalunya passen a dir-se Comtats de Barcelona

La publicació al Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del nou projecte de zonificació i segmentació que ha tirat endavant la DO Cava, oficialitza una nova normativa que s’estrenarà ja a les etiquetes de les primeres ampolles el gener de 2022.



La zonificació de la DO s’ha establert en dos nivells, marcada per característiques climàtiques, orogràfiques, històriques o humanes específiques que la justifiquen i aporten una identitat pròpia. S’ha determinat la zona de Comtats de Barcelona per a englobar als caves de la regió de Catalunya (amb les subzones Valls d'Anoia-Foix; Serra de Mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), del Valle del Ebro (amb les subzones Alto Ebro i Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo i de Levante (pendent de decidir la seva nomenclatura definitiva).



El president del Consell Regulador, Javier Pagés, destaca la importància de la nova normativa nascuda en el marc d’un nou pla estratègic aprovat per unanimitat per part del ple del Consell Regulador. Javier Pagés afirma que “s’ha apostat per la màxima traçabilitat i qualitat”. De fet, afegeix: “És el reglament més exigent del món entre els escumosos de qualitat amb DO elaborats sota l’estricte mètode tradicional i situarà a la DO Cava a l’avantguarda de les denominacions d’origen de vins escumosos de qualitat”.



Als Caves de més de nou mesos se’ls anomenarà a partir d’ara com a Cava de Guarda i, als de 18 mesos com a Cava de Guarda Superior. Els Caves Reserva passen de 15 a 18 mesos de criança. La nova normativa comporta que l’elaboració dels Caves de Guarda Superior, categoria de llargues criances que engloba els Caves Reserva (mínim de 18 mesos de criança), Gran Reserva (mínim de 30 mesos de criança) i Caves de Paratge Qualificat (fruit d’un paratge especial i amb un mínim de 36 mesos de criança), serà 100% ecològica el 2025.



Els Caves de Guarda Superior s’elaboraran amb raïms procedents de vinyes inscrites en el Registre específic de Guarda Superior del Consell Regulador, que hauran de complir els següents requisits: vinyes com a mínim de 10 anys, vinyes ecològiques (5 anys de transitorietat), vinyes amb rendiments qualitatius específics de màxim 10.000Kg / ha., elaboració per separat (traçabilitat des de la vinya a l’ampolla per separat), tiratge a partir de gener, constància de l’anyada en l’etiquetat i producte ecològic (5 anys de transitorietat).



A més, la nova normativa ha permès crear un distintiu voluntari d’elaborador integral per a aquells cellers que premsen i vinifiquen el 100% dels seus caves.