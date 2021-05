La crítica nord-americana atorga una medalla d'or a un vermut fet a Tarragona

El certamen d'espirituosos més prestigiós dels Estats Units, el San Francisco World Spirit Competition (SFWSC) durant l'edició de 2021, celebrada aquest mes d'abril. SFWSC ha comunicat els resultats oficials aquest mes de maig.(Tarragona) és un vermut ambre en el que predominen els sabors amargs que queden ben equilibrats amb els dolços. S'elabora a partir d'un vi blanc base de collita pròpia al qual s'hi afegeix una infusió de botànics amargs. La barreja envelleix en botes de castany seminoves que li aporten un sabor fresc i alpí. La tonalitat daurada d'aquest vermut és deguda a l’encertada combinació de vi blanc de qualitat amb la infusió de botànics.Les característiques del vermut ambre de Padró & Co., que en boca deixen una sensació refrescant i balsàmica, van seduir el jurat de la SFWSC, format per experts internacionals que tasten a cegues les begudes presentades al concurs.3.800 begudes espirituoses de tot el món van competir enguany en el concurs San Francisco World Spirit Competition, que va registrar un 20% més de productes participants que en l'edició anterior. Gràcies a l'ampli ventall de begudes espirituoses que es presenten i la imparcialitat dels jutges, que no tenen cap informació del que estan tastant, la SFWSC s'ha consolidat com un dels certàmens de referència a nivell mundial que reconeix els productes excepcionals de la industria dels espirituosos.