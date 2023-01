5 comptes gastronòmiques «diferents» d'Instagram que has de conèixer

Des queva ser comprada per(Facebook) no ha parat de créixer imitant els formats verticals i volàtils de la ja gairebé moribunda "snapchat". La xarxa social Facebook experimentarà aquest 2021 el pitjor creixement de la seva història i l'èxode de públic més jove cap a Instagram i TikTok sembla no tenir fi.Avui trobem milions de comptes a Instagram, algunes d'elles molt creatives, que es dediquen al tema del menjar i del beure. Les podríem dividir en les "gastronòmicament perfectes": @lauraponts, @megasilvita, @cocinaconchia, @cocinadelpirata... i les altres. Les diferents. Les que avui us proposem, comptes genials i fins i tot addictives.. Si barrejes de manera barroera els cracs de tasty i l'actriu (boomer) Meryl Streep, et surt una delícia com aquesta... Com siuen al compte, "a celebration of film, art, food & fashion".. Una altra meravella de compte és aquesta de cuina en miniatura. Un compte de la Índia amb 2 xefs que ho cuinen tot en miniatura. Peixos, carns, pizzes... Tota mena d'elaboracions en plats d'un centímetre d'ample. Art culinari en miniatura.. Situem-nos. 2019, apareix aquesta imatge a Instagram i bat el rècord de cors: 57,7 milions superant, i per molt, el rècord que fins aleshores ostentava l'empresària i modelamb 18,6 milions. El compte té una única publicació, i segueix a 0 persones. I 5 milions de seguidors.4.és guitarrista de "hard metal" i té un compte d'Instagram genial. Es diui té 138.000 seguidors. Ah, i sense publicar ni una foto. Bé, publica només descripcions de fotos imaginàries... Sublim.. Un compte diferent, que combina menjar i paraules., així s'autodefineix. Gairebé 36 mil seguidors aconseguits jugant amb fotografies d'aliments o begudes combinades amb frases fetes, sempre enginyoses.