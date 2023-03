6 consells bàsics per guardar el vi a casa en condicions òptimes

Són diversos factors els que influeixen a l'hora d'emmagatzemar el vi a casa. És important tenir-los en compte perquè el vi no perdi propietats i que es conservi com cal fins al moment de consumir-lo. Us deixem sis consells força bàsics que us ajudaran a conservar el vi en les condicions més òptimes.



1. La temperatura



Servir el vi a una temperatura adequada és molt important, però també ho és a l'hora de guardar-lo. Una de les condicions principals que demana un vi a l'hora d’emmagatzemar-lo per un període prolongat de temps (alerta, penseu que hi ha vins que poden envellir, però no tots els vins poden guardar-se durant molt temps), és tenir una temperatura adequada i constant. Si la temperatura no és constant i els canvis no són graduals, el vi pateix, i a causa d’això pot arribar a envellir abans d’hora.



Els vins negres tenen més problemes, si pateixen una mala gestió de la temperatura, que els blancs.



Per anar bé la temperatura no hauria de fluctuar mai més de 1’5 graus al dia i no més de 2’5 l’any.



Idealment un vi s’hauria de conservar per sota dels 15 graus centígrads. Una temperatura de 12 graus, és una bona elecció. Si baixa dels 12 graus, el vi no es fa malbé, només es retarda el procés d’envelliment (els vins que ho permeten).



Si la temperatura d’emmagatzematge no és la correcta pot causar un augment de l’activitat microbiana i els components del vi poden alterar-se.



Si es superen els 24 graus, el vi pot començar a oxidar-se, i també pot ser que el vi es filtri a través del suro.



Els descensos de temperatura poden provocar que s’assequi el suro i que, per tant, es comprimeixi i finalment l’aire pugui entrar a l’ampolla.



2- La humitat



El lloc on es guarden les ampolles cal que sigui un lloc amb una mica de ventilació, fresc, i amb una humitat d’entre el 60% i el 70%.



La humitat alta evita que el suro s'assequi i minimitza l'evaporació.



Mireu que la humitat no augmenti molt per sobre del 70%, perquè pot fomentar el creixement de floridura i fer que les etiquetes es comencin a desenganxar.



Podeu utilitzar un higròmetre per registrar les condicions d'humitat i emprar tècniques d'humidificació o deshumidificació segons sigui necessari.





3- La posició de les ampolles



Si preveieu que consumireu el vi abans d’un mes podeu deixar l’ampolla en posició vertical.



Si voleu guardar el vi per més d'un mes, ha d’estar en contacte amb el suro, per tant la posició ha de ser horitzontal. Aleshores mireu de trobar una superfície plana i poseu les ampolles en fila i tombades.



Si el vi és blanc o és cava, o si el tap és de plàstic, podeu deixar les ampolles en posició vertical diversos mesos.



Si les emmagatzemeu amb l'etiqueta cap amunt, serà més fàcil detectar qualsevol sediment que pugui haver-se format en el vi.



4- La llum



Per tal que el vi es conservi millor, és important que guardeu les ampolles en un lloc fosc, allunyeu-les de cap font de llum, sobretot de la llum del sol directa, els raigs ultraviolats poden fer que l’aroma del vi sigui desagradable.



Si no teniu manera de que les ampolles quedin fora de l'abast de la llum, emboliqueu-les amb un drap o poseu-les dins d’alguna caixa tapada.



Moltes de les ampolles de vi són de color verd fosc, algunes, fins i tot, tenen filtres de raigs ultraviolats inclosos en el vidre, precisament per protegir-les de qualsevol llum, però n’hi ha encara moltes, sobretot les de vi blanc i rosat que no s’embotellen amb vidre opac perquè es valora molt que a l’hora de comprar-les es pugui apreciar el color. Per això encara és més important que procureu mantenir-les a les fosques.



Si no podeu evitar exposar, de tant en tant, les ampolles de vi a la llum, mireu que les làmpades siguin incandescents o bé de vapor de sodi.



5- El moviment



No mogueu el vi si és possible.



Emmagatzemeu-lo de manera que no sigui necessari moure unes ampolles per arribar a les altres.



Les vibracions producte del trànsit pesant, els motors o generadors poden afectar de forma negativa el vi.



6- Aïllament



Aïlleu el vi. No l'emmagatzemeu al costat d'alguna cosa que desprengui una olor molt forta, ja que pot penetrar a través del suro i contaminar-lo. Una bona ventilació pot evitar que les olors d'humitat entrin en contacte amb el vi.