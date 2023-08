Un passeig per la Toscana vinícola, quatre coses que cal saber

Regió de la Toscana, al nordest d'Itàlia



Chianti, Toscana Foto: Isaac Sanvisens

La Toscana te 29 Denominazioni di origine controllata (DOC) i 7 Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG).Als voltants dels anys setanta va néixer una nova categoria de vins, els Super-Tuscans. Els Super-Tuscans es consideren vins d'autor, de molta qualitat, i poden estar emparats per alguna DOC o DOCG o no. Molts d'ells simplement no es classifiquen o ho fan sota l'empara de Indicazione Geografica Tipica (IGT) de Toscana.L'ànima de la. Aquesta varietat autòctona de raïm negre és la base de la immensa majoria dels vins toscans i aprendre a apreciar-la en tota la seva expressió és una tasca agraïda i interessant.Des del punt de vista vitivinícola, la Toscana és coneguda internacionalment pel seu vi més famós,. Però els últims anys altres denominacions han anat assolint gran prestigi com les deEls Chianti, Brunello di Montalcino i Vino Nobile di Montepulciano es fan principalment amb raïm sangiovese, mentre que la varietat vernaccia es la base del Vernaccia di San Gimignano -varietat de raïm blanca-.Els brunellos es caracteritzen per les seves fruites vermelles; groselles, maduixes, gerds, mermelades, compotes de fruites... i per les aromes de criança; espècies, fumats i tabacs.Els chiantis, en general, acostumen a ser vins complexes, amb varietat d'aromes i sabors; cireres, fruita vermella madura, aromes de violetes, tocs herbacis, xampinyons, etc.Els vins amb la varietat vernaccia acostumen a ser blancs joves, frescos, afruitats i secs.Trebbiano o canaiolo són algunes de les altres varietats autòctones més utilitzades.