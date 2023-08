10 coses que has de saber sobre els vins de Barcelona

1- La província de Barcelona té 5 denominacions d'origen; DO Catalunya, DO Pla de Bages, DO Cava, DO Penedès i DO Alella.



2- Destaquen varietats blanques locals com la pansa blanca a la DO Alella o la picapoll a la DO Pla de Bages.



3- La DO Pla de Bages gaudeix d'un clima més continental en comparació amb les altres denominacions, de clima més mediterrani.



4- Els cellers que estan més aprop de Barcelona són els de la DO Alella. A només 15 minuts de la Plaça Catalunya trobem la població que porta el mateix nom; Alella.



5- A mitja hora de la ciutat de Barcelona trobem la DO Penedès, la denominació més important de Catalunya, també productora de cava. Només a 15 minuts de les plarges de Sitges.



6- Pioners en l'elaboració de cava. Al municipi de Sant Sadurní d'Anoia - Alt Penedès -,es produeixen al 1872 les primeres ampolles de cava, tot i que el nom encara no existia.



7- La cultura vinícola a Barcelona s'instaura gràcies als laietans, un poble íber que vivia a la costa de la província de Barcelona. Posteriorment, a l'edat mitjana, els vins d'Alella assoleixen un gran prestigi entre la burgesia catalana.



8- La designació "cava" apareix al 1959. Les varietats tradicionals per elaborar cava són xarel·lo, macabeu i parellada.



9- La província de Barcelona conté el major número de cellers elaboradors de tota la península ibérica.



10- Els productors més destacats per número d'ampolles produïdes i per la seva repercussió internacional són Torres, per l'elaboració de vins, i Freixenet i Codorníu per l'elaboració de caves.