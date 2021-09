Sis mentides (o mitges veritats) sobre vins que escoltem sovint

1. El vi blanc pel peix, el negre per la carn i el rosat per la pizza

2. El vi negre, a temperatura ambient, i el blanc, molt fred

3. Els vins dolços són de menys qualitat

4. El tap de rosca és per vins "dolents"

5. Com més criança en bóta, més qualitat

6. M'agraden els vins sense sulfits

Molt sovint fem afirmacions sobre el vi que no tenen massa sentit simplement perquè les hem escoltat a algú o perquè estan de moda. Tot seguit, sis afirmacions que no tenen cap fonament o que simplement són falses.Qualsevol combinació de vi amb menjar és bona si és del nostre gust, però hi ha algunes regles bàsiques que ens pot anar bé conèixer. Un vi blanc ens pot anar bé per un peix, però si aquest és blau i té una textura fibrosa pot anar millor amb un vi negre lleuger i jove. De la mateixa manera que una carn blanca pot anar bé amb vins blancs amb certa estructura (amb criances o sense).En aquest article us parlem de les temperatures dels vins. Compte amb les temperatures "ambient" perquè normalment són massa altes i fan que notem sensacions massa càlides. Igual passa amb els vins i escumosos massa freds. L'excessiva frescor fa que perdem aromes i sabors, i sovint cometem l'error de refredar massa els vis i escumosos amb criances llargues. Refredem-los però no excessivament, i sempre millor amb aigua i glaçons que no pas al congelador.El sommelier Lluís Romero, autor del llibre "Els millors vins dolços de Catalunya", diu que "per desconeixement o potser per associar el terme vi dolç a quelcom pesat i de poca qualitat no en bevem prou i deixem passar massa sovint l'oportunitat de tastar les veritables joies dolces que s'elaboren a casa nostra", afirma en la seva introducció. I estem totalment d'acord, acostumem a acabar els àpats amb begudes d'alta graduació alcohòlica tal com explica el Jordi Bes en aquest article , on ens parla de diferents tipus de grans vins dolços de Catalunya. Els grans restaurants ja ens els ofereixen maridats amb les postres, per alguna cosa serà.Tenint clar que el sector surer català és una indústria necessària per als boscos -els netegen i prevenen els incendis- i per l'economia catalana, el tap de rosca és una bona opció per vins joves, de consum ràpid.Per vins que convé guardar més temps és recomanable el tap de suro, que permet una millor evolució del vi dins l’ampolla.Les bótes, siguin de roure, acàcia o castanyer, no milloren la qualitat dels vins, simplement modifiquen les seves aromes i sabors -aporten aromes terciàries, torrades, que no té el raïm fermentat-. En algunes ocasions, poden ajudar que el vi evolucioni millor. A Catalunya cada vegada més es crien vins en altres recipients, moltes vegades molt interessants com àmfores de fang, ous de ciment, damajoanes de vidre o tines d'acer inoxidable.L'afirmació és incorrecta perquè tots els vins tenen sulfits. El sulfit és un component natural dels aminoàcids que formen les proteïnes que tenen les plantes, les persones i els animals. El raïm també en té i, per tant, el vi sempre en tindrà. ​Tots els vins contenen sulfits, però no tots els vins contenen sulfits afegits. L'afirmació correcta doncs seria "amb sulfits afegits" o "sense sulfits afegits".