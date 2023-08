Alguns consells bàsics per aprendre a tastar vins escumosos

El tast de vins escumosos acostuma a ser una mica més complicat que el dels vins sense gas carbònic -vins tranquils-, perquè ens hem de fixar en algun detall més. Anem per parts.



La Vista



Respecte a un vi tranquil hauríem de fixar-nos també en l’aspecte de tres elements relatius al gas carbònic present en els vins escumosos:



1- Les bombolles: La seva grandària.



2- El rosari o efervescències, S’han d’avaluar el conjunt de bombolles menudes que es desprenen continuadament. La seva rapidesa i quantitat: com més petites i lentes, més llarga ha estat la criança del vi a l’ampolla després de la segona fermentació. És sinònim de qualitat.



3- La corona: S'anomena corona a l’escuma de bombolla que es forma a la superfície, al voltant de la copa: la seva grandària i persistència.



També cal parar atenció a la forma i rentat de la copa, factors que influencien enormement el desenvolupament de les bombolles. Una copa mal rentada impedeix la desitjada formació de bombolles!



L'Olfacte



Notarem moltes més aromes secundàries (de fermentació), sobretot en els vins escumosos elaborats segons el mètode tradicional o champenoise, com cava i xampany. Aquests productes han tingut una segona fermentació a l’ampolla, per tant, la reduïda grandària de l’envàs fa que les aromes de fermentació es desenvolupin i integrin en el líquid molt més respecte als escumosos elaborats amb altres mètodes.



La Boca



En comparació amb els vins tranquils hem de fixar-nos també en les sensacions que les bombolles produeixen en el nostre paladar i el seu paper a potenciar l’acidesa.



Tindrem:



- Vins lleugerament efervescents, les bombolles gairebé no s’aprecien a nivell visual.



- Vins d’agulla, el contingut del qual en carbònic és apreciable a la boca en forma de lleugera picor o pessigolleig, podent observar-se les bombolles de gas a la copa. El gas carbònic mai no s’ha afegit manualment.



- Gasificat, amb gas carbònic exogen, és a dir, no originat pel mateix vi, sinó afegit artificialment.



- Escumosos de mètode Charmat, ancestral o tradicional/champenoise, segons el tipus de vinificació.



L’equilibri en un vi de escumós es compon, per tant, de 4 elements: acidesa, sucre, alcohol i gas carbònic.



Cal dir que la seva versatilitat fa que aquest tipus de vins es puguin combinar amb gairebé tots els menjars -si no tots-. Podem afirmar que són dels únics vins que harmonitzen bé amb tot tipus de menjar, només haurem de fixar-nos-hi bé a l'hora d'escollir l'escumós correcte; amb més o menys sucre, amb més o menys criança, més afruitat o més torrat...