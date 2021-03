Últims dies per decidir el futur de més de 2,5 milions de Sant Cugat

Ara és el #Moment 💪🏻Ja pots escollir les #propostes més interessants per a millorar el teu barri🏠Vota fins al 31 de març a https://t.co/tzFp01GEjn 👈🏻

Els Pressupostos Participatius de Barri 2020-2021 ja són aquí. Tots els santcugatencs majors de 14 anys ja poden votar per decidir el futur d'un total de 2.550.000 euros per a diferents propostes treballades pel veïnat i el màxim d'arrelades a cada barri. Amb el lema "Des de casa, millorem el nostre entorn", el govern fa una crida a la ciutadania a participar i votar, fins al 31 de març, a través de decidim.santcugat.cat. Després de treballs de deliberació conjunta en els respectius Consells de Barri i de la validació per part dels tècnics municipals, de les 815 propostes recollides -un 270% més que en l'anterior convocatòria, 164 han rebut la llum verda per ser subjectes a la votació ciutadana. Des de l'Ajuntament consideren que aquest increment de les propostes presentades ve motivada per la focalització territorial i proximitat.Pel que fa a les propostes no vàlides, s'han descartat per diverses raons: perquè sobrepassaven el pressupost disponible, perquè no es podien fer tècnicament, perquè són actuacions de manteniment o ja previstes per l'Ajuntament, perquè no són de competència municipal o perquè no s'han pogut concretar. El regidor de Participació i Barris, Marco Simarro, ha celebrat "molt positivament la feina feta des dels barris i per als barris" i assegura que "encarem la recta final d'aquesta edició amb la voluntat d'executar l'abans possible totes les propostes seleccionades".Pel que fa al nombre de propostes validades per barri són: La Floresta 28; Les Planes 29; Mira-sol 33; Centre-Est 20; Centre-Oest 15; i Nucli Antic 19. A més, pels tres últims districtes també hi ha una bossa de vint propostes extra que afecten el conjunt de l'àrea cèntrica de la ciutat. Pots consultar-les totes, aquí El pressupost total municipal destinat als pressupstos participatius i de lliure disposició d'enguany és de 2.500.000 euros, dels quals 2.400.000 euros corresponen al pressupost d'inversió (116 propostes) i 150.000 euros del pressupost ordinari (88 propostes).Aquestes, no poden superar el pressupost màxim de 50.000 euros en el cas de les propostes d'inversió (o de 150.000 euros si són propostes per a més d'un barri del centre); o 5.000 euros en el cas de les propostes del pressupost ordinari (o 15.000 euros si afecten a més d'un barri del centre). Tots aquests projectes han estat dimensionats al territori i s'emmarquen dins de les línies estratègiques consensuades durant la fase de diagnosi de cada barri.Filant més prim, els tres consells de barri del centre decidiran 434.000 euros cadascun, mentre que Mira-sol, la Floresta i les Planes podran decidir respectivament com s'inverteixen fins a 416.000 euros.Enguany, els pressupostos participatius aposten per projectes més petits (que requereixen menys temps de redacció, contractació i execució). En aquest sentit, les propostes relatives a l'espai públic (43), el medi ambient (25) i la mobilitat (25) són les que han despertat més interès entre la ciutadania seguides per les que impliquen àmbits de cultura, esports i comerç, per aquest ordre.La votació, que ja és oberta a tota al ciutadania major de 14 anys i circumscrita a cada barri, es pot fer a través la web decidim.santcugat.cat . Tothom podrà escollir un màxim de 10 propostes: 5 imputables a inversió i 5 imputables a despesa ordinària. El veïnat del nucli antic i del centre est i oest també podrà votar per les 20 propostes finalistes del conjunt del centre.Durant les últimes edicions (16-17 i 18-19) van arribar a votar un total de 5.899 persones (8,7% de participació) i 4.979 (6,2%), respectivament. Segons ha explicat Simarro, el repte d'aquesta edició és superar aquest llindar.Per resoldre dubtes a l'hora d'accedir i votar a través de la plataforma municipal, l'Ajuntament ha habilitat: el telèfon de consulta 010; el correu electrònic participacio@santcugat.cat ; el Servei d'Acompanyament Digital -cal demanar cita prèvia 689 20 40 73; o de forma presencial a l'OAC de cada barri (de 10 a 14.30 h). El procés estarà obert fins al 31 de març.